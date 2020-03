VIDEO | Kreeka võimud kasutasid Türgi piiril migrantide vastu pisargaasi ja šokigranaate

Kokkupõrked toimusid Kastaniese piiriküla lähedal piiritara ääres, mis on püstitatud suuremale osale piirist, mis ei kulge mööda Evrose jõge, vahendab Associated Press.

Türgi on teoks teinud oma ähvarduse avada piir ja saata migrandid Euroopasse. Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani tegevus on kutsunud esile vägivaldsed kokkupõrked ja kaose maismaapiiril, kuhu on kogunenud tuhanded migrandid.

Veel sajad inimesed on püüdnud jõuda meritsi Kreeka saartele. Kummipaadi ümbermineku tagajärjel Lesbose saare juures hukkus varem sel nädalal üks laps.

Valitsus on nimetanud olukorda otseseks ohuks Kreeka riiklikule julgeolekule ja on tarvitusele võtnud erimeetmed kiireteks väljasaatmisteks ja varjupaigataotluste külmutamiseks üheks kuuks. Teatatakse, et migrante on surutud grupiviisiliselt piirilt tagasi Türgisse.

Venemaa toetatud Süüria valitsusvägede pealetung Süüria Idlibi provintsis on tapnud kümneid Türgi sõdureid ja ajanud ligi miljon Süüria tsiviilisikut Türgi piirile.