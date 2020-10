VIDEO | Koroonahaige Trump lahkus haiglast toetajaid tervitama. Arsti hinnang: hullumeelne!

Eelnevalt avaldas president suhtlusvõrgustikus Twitter haiglasviibimise teemal videoklipi, milles vihjas, et teeb majast välja üllatusvisiidi. "Mõtlesin, et teeme väikese üllatuse tänaval viibivatele patriootidele. Nad on seisnud väljas pikka aega ja armastavad meie riiki," sõnas Trump.

Seejärel sõitis ta mustas džiibis mõne minuti jooksul mööda tänavaid, lehvitades tee ääres seisnud inimestele. Trump kandis maski, nagu ka teised autos viibinud inimesed.

Walter Reedi sõjaväehaiglas töötav arst James Phillips oli nördinud presidendi äkkvisiidist väljaspool haiglat. Phillips nimetas Twitteris riigipea tegevust hulluks.

"Iga inimene, kes oli presidendi täiesti kasutu visiidi ajal autos, peab olema kaks nädalaks karantiinis. Nad võivad haigestuda. Nad võivad surra. Poliitilise teatri pärast. Trumpi käsul riskisid nad eluga. See on hullumeelsus," säutsus sõjaväehaigla arst. Phillips lisas, et nakkusohu tõttu oli Trumpi tegu vastutustundetu ja uskumatu.

Valge Maja pressiesindaja kommenteeris pühapäeva õhtul kohaliku aja järgi, et Trumpi lahkumine toetajaid tervitama leiti arstide meeskonna teatel olevat ohutu. "Presidendi ja asjaosaliste kaitsmiseks võeti asjakohased ettevaatusabinõud," kinnitas Valge Maja.

Pühapäeval sotsiaalmeedias avaldatud videos kinnitas USA president, et õppis ise haigestudes koroonaviiruse kohta palju. "See on olnud tõeline kool ja mitte kool, kus raamatuid loetakse. Ma saan nüüd asjast aru," lausus Trump. Ühtlasi tänas ta haiglatöötajaid ja arste.

Varsti pärast video avaldamist lahkuski Trump hetkeks haiglast, et autost oma toetajaid tervitada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!