VIDEO | Koroonaaegse Kreeka-puhkusega pahameelt tekitanud Hollandi kuningas esines vabandusega

„Kahetsusega südames pöördun ma teie poole,” alustas Willem-Alexander oma läkitust, vahendab De Telegraaf. „Meie reis Kreekasse on väga paljudes hollandlastes tugevaid reaktsioone esile kutsunud. On valus, et me petsime teie usaldust meie vastu. Kuigi see oli reeglite raames, oli see väga mõtlematu.”

Kuninga sõnul oli väga mõtlematu jätta arvesse võtmata ühiskonnas kehtivad uued piirangud.

Kuninglik perekond otsustas puhkuse katkestada, „mõistes, et me poleks pidanud minema”. „Me jätkame panustamist, et koroonaviirusest lahti saada. Et kõik meie maal saaksid pärast seda tavalise elu juurde tagasi pöörduda niipea kui võimalik. See on praegu kõige tähtsam ja me jätkame sellele kaasa aitamist nii hästi, kui suudame. Me oleme puudutatud. Aga mitte eksimatud,” lausus kuningas.

Printsessid Amalia ja Alexia saabusid Kreekast tagasi alles eile, ülejäänud perekond, kuningas, kuninganna ja printsess Ariane laupäeval. Teatati, et laupäeval polnud kogu perele pileteid.

Kuningapere Kreekas puhukusel viibimine tuli ilmsiks eelmisel reedel. See pälvis teravat kriitikat rangemate koroonareeglite ja soovituse tõttu lihtsurelikele reisimist piirata.

Juba samal õhtul teatas kuninglik perekond, et katkestab puhkuse.

Hollandi kuningas ei ole kunagi varem ühiskondliku surve tõttu puhkust katkestanud.