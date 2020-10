VIDEO | Kim Jong-un vabandas kodanike ees pisarsilmi oma ebaõnnestumiste eest

Kimil läks meel härdaks, kui ta tunnustas sõjaväelasi nende panuse eest üleriiklike katastroofide tagajärgede likvideerimisel ja koroonaviiruse puhangu ärahoidmisel. Samuti vabandas Kim kodanike ees, et ei ole suutnud tõsta elatustaset, vahendab Reuters.

Kim, kes naeratas laialt, kui paraadil näidati uusi suuri ballistilisi rakette, süüdistas Põhja-Korea jätkuvates majandusraskustes rahvusvahelisi sanktsioone, koroonaviiruse kriisi ning rida hävitavaid taifuune ja üleujutusi.

„Meie inimesed on pannud mulle usalduse, mis on nii kõrge kui taevas ja nii sügav kui meri, aga ma ei ole suutnud seda alati rahuldavalt õigustada,” ütles Kim, näides ühel hetkel nuuksatavat. „Ma vabandan selle eest sügavalt.”

Kim ütles, et Põhja-Korea edu koroonaviiruse puhangu ärahoidmisel ja raskustest ülesaamisel on kodanike saavutatud suur võit.

„Meie inimesed on alati olnud tänulikud meie parteile, aga see pole keegi teine kui nad ise, kes väärivad kindlasti tänukummardust,” lausus Kim.

Selline tähelepanuavaldus kodanikele oli suur erand sellistel üritustel, kus kõned sisaldavad peamiselt kiidulaulu valitsevale Korea Töölisparteile.