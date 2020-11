VIDEO | Kesk-Ameerikasse Nicaraguasse jõudis neljanda kategooria orkaan Iota

Enne maabumist oli Iota merel tugevnenud viienda kategooria tormiks, kus tuule maksimaalne püsiv kiirus oli kuni 70 meetrit sekundis, vahendab BBC News.

Nicaragua rannikul nõrgenes see neljanda kategooria tormiks, aga jäi NHC teatel endiselt äärmiselt ohtlikuks.

NHC hoiatas katastroofilise tuule kiiruse, eluohtliku tõusulaine ja paduvihma eest.

Naaberriigi Hondurase president Juan Orlando Hernández ütles, et lähenemas on pomm.

Iota on aasta tugevaim orkaan Atlandi ookeanil ja alles teine novembrikuine orkaan, mis saavutab viienda kategooria. Eelmine selline oli 1932. aastal.

Tänavune orkaanihooaeg Atlandil on purustanud nimetatud tormide rekordi. Vaid teist korda ajaloos tuli hakata tormide nimetamiseks kasutama kreeka tähti.

Honduras, Guatemala ja Nicaragua on Atlandi ranniku piirkonnas evakueerinud madalates kohtades ja jõgede ääres elavad inimesed.

Enne Kesk-Ameerikasse jõudmist käis torm üle Colombia Providencia saarest Kariibi meres, kus kadus elektrivool.

Colombia president Iván Duque ütles, et Providencia võis tormis väga tõsiselt kannatada saada, aga kommunikatsioonid on väga viletsad. AFP teatas, et saarel hukkus vähemalt üks inimene.

Vihmasadude tagajärjed võivad olla eriti hävitavad piirkondades, mille ujutas kaks nädalat tagasi üle orkaan Eta.

Eta tagajärjel hukkus vähemalt 200 inimest. Kõige rohkem sai kannatada Guatemala keskosa Alta Verapazi regioon, kus mudavoolud matsid enda alla kümneid elumaju Quejá külas.