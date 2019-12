VIDEO | Kes tülitseb kellega? NATO liidrite tänavused konfliktid ja krõbedamad väljaütlemised

Kõige rängemat kriitikat on liitlastelt saanud Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes soetas oma kaitseväele kõigepealt NATO-ga ühildumatu Vene õhutõrjesüsteemi ja alustas seejärel Põhja-Süürias operatsiooni kurdide vastu, kelle ameeriklastest ja eurooplastest liitlased olid sunnitud lahinguväljalt eemale tõmbuma.

Nii Erdoğani tegevusele kui Trumpi varasematele väljaütlemistele tuginedes tegi Prantsuse president Emmanuel Macron seejärel kurikuulsa avalduse NATO ajusurma kohta, mis ülejäänud liitlasi omakorda tugevalt ärritas. Kes kellele kohtumise eel mida ütles, võib vaadata juba videost.

Pärast käesoleva kollaaži valmimist jõudis Trump juba esineda uue avaldusega. USA presidenti ärritas eilsel õhtusöögil tehtud video, kus Briti, Kanada, Hollandi ja Prantsuse liidrid nähtavasti tema käitumist arvustasid. Vastuseks nimetas Trump Kanada peaministrit Justin Trudeaud kahekeelseks, tühistas täna õhtukks planeeritud pressikonverentsi ja lahkus plaanitust varem USA-sse.

"Ta on kahekeelne," iseloomustas Trump täna Trudeaud ajakirjanikele antud kommentaaris. "Ma pean teda väga toredaks inimeseks, aga tõsi on see, et ma juhtisin ta tähelepanu, et ta ei maksa 2% [jutt käib NATO soovituslikust kaitsekulude määrast] ja nagu näha, ei ole ta sellega eriti rahul. Ta ei maksa 2% ja peaks maksma 2%. Kanadal on raha küll."