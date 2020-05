VIDEO | Kanada vigurlennumeeskonna lennuk kukkus elumajja

Ühel piloodil õnnestus katapulteeruda, vahendab BBC News.

Snowbirdsi lennukid olid ringreisil, et tervitada kanadalasi nende osa eest võitluses Covid-19 leviku vastu.

Õnnetus juhtus eile hommikul veidi pärast lennuki õhkutõusmist.

Õhujõud teatasid, et vigastada saanud piloodi vigastused ei ole eluohtlikud.

Hukkus meeskonna avalikkussuhete ohvitser, kapten Jennifer Casey.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU