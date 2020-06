VIDEO | Kanada peaminister Justin Trudeau pidas enne Trumpi tegevuse kommenteerimist terve igaviku kestnud pausi

Trudeau mõttepaus enne küsimusele vastamist kestis Reutersi teatel üle 20 sekundi, enne kui ta ütles, et Kanadas vaadatakse õudusega, mis naaberriigis toimub.

„Me kõik vaatame õuduse ja kohkumusega seda, mis Ühendriikides toimub. On aeg inimesed ühendada. On aeg kuulata. On aeg teada saada, millised ebaõiglused jätkuvad vaatamata aastate ja aastakümnete jooksul toimunud edasiminekule,” ütles Trudeau.

Trudeau sõnul on kanadalastel aeg tunnistada, et ka neil on oma väljakutsed, et mustad ja teistest rassidest kanadalased seisavad diskrimineerimisega silmitsi elava reaalsusena iga päev.

„Kanadas on olemas süsteemne diskrimineerimine, mis tähendab, et meie süsteem kohtleb värvilisi kanadalasi, kanadalasi, keda kategoriseeritakse rassiliselt, teisiti kui teisi. See on miski, mida paljud meist ei näe. Aga see on miski, mis on elav reaalsus rassiliselt kategoriseeritud kanadalaste jaoks. Me peame seda nägema mitte ainult valitsusena ja tegutsema, vaid me peame nägema seda kanadalastena, me peame olema liitlased võitluses diskrimineerimise vastu. Me peame kuulama. Me peame õppima. Ja me peame nägema vaeva selle parandamiseks. Mõtlema välja, kuidas saame olla osa lahendusest asjade parandamiseks. See valitsus on teinud aastate jooksul palju asju, aga palju rohkem on teha ja me jätkame selle tegemist, sest me näeme. Me näeme teid, näeme diskrimineerimist, milles rassiliselt kategoriseeritud kanadalased iga päev elavad,” lausus Trudeau.