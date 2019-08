VIDEO | Jeemeni sõjaväeparaadi lõpetas mässuliste raketirünnak, hukkunuid on vähemalt 40

Paraadil osalesid värskelt värvatud noorsõdurid. Lisaks paraadi tabanud raketitulele ründasid enesetapupommitajad samal hommikul kohalikku politseijaoskonda. Täna ennelõunastel andmetel hukkus rünnakutes vähemalt 40 inimest. Vigastatuid on kümneid. Valitsusallikas ütles AP-le, et tapetute seas on ka mitu kõrgemat ohvitseri. Houthi liikumise mässulised võtsid rünnaku omaks, teatades, et tulistasid ballistiliste rakettidega Araabia Ühendemiraatidele lojaalseid võitlejaid.

Reuters jõudis noorsõdurite paraadi pildistada ka enne rünnakut.