VIDEO | Jaapanit rappiv taifuun nõuab ohvreid: poolesaja aasta võimsaim maru on võtnud praeguseks vähemalt 26 inimelu

Reuters RUS 45

The Japan Time'i vahendusel on võimsa taifuun Hagibise tõttu hukkunud vähemalt 26 ning jäänud kadunuks 21 inimest. Tormist on kujunenud saareriigi viimase kuue kümnendi ähvardavaim maru.