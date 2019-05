VIDEO | Jaapanis pussitas täiskasvanud mees tänaval koolitüdrukuid. Kaks inimest hukkus, 15 sai vigastada

Pussitaja lõi pärast oma kuritegu isenesele noa kaela, ta on surnud.

Rünnakus hukkus üks koolitüdruk ja üks 30. aastais mees, teatab BBC.

Praeguse info kohaselt on vigastada saanud vähemalt 15 inimest, nende seas vähemalt tosin koolitüdrukut. Vigastatud tüdrukud on 6-7 aasta vanused, nad käivad The Guardiani teatel kõik ühes kohalikus katoliiklikus erakoolis.

Kahe tüdruku ja ühe 40. eluaastais naise seisund on raske.

Pealtnägijad on rääkinud kohalikule meediale, et ründajal oli peos kaks nuga, politsei kinnitusel leiti need ka sündmuspaigalt.

Politsei ei ole ründaja isiku ega võimaliku motiivi kohta infot avaldanud, praeguseks on teada, et ta oli 57. aastane.

Jaapan on vägivaldse kuritegevuse poolest üks arenenud maailma rahulikumaid riike, ent just selliseid hirmsaid noarünnakuid tuleb seal siiski ette.

Näiteks 2016. aastal tungis Tokio lähedal ühte puudega inimeste hooldekodusse nugadega relvastatud mees, kes surmas seal 19 patsienti. 2001. aastal jätsid elu kaheksa last, kui noaründaja ühte Osaka lasteaeda tungis.