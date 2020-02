VIDEO | Jaapanis pandi varem pardal viibinud koroonaviirusesse nakatunu tõttu karantiini ristluslaev

Lauri Laugen

Jaapani võimud tõttasid ennetama võimalikku Wuhani koroonaviiruse puhangut ristluslaeval, kui selgus, et seal on viibinud nakatunud reisija. Laev, mille pardal on mitu tuhat inimest, pandi karantiini.