VIDEO | Jaapanis karantiinis oleval ristluslaeval tuvastati koroonaviirus veel 41 reisijal

61 Diamond Princessil nakatunust 28 on Jaapanist, 11 USA-st, 7 Austraaliast, 7 Kanadast, 3 Hiinast ning 1 Suurbritanniast, Uus-Meremaalt, Taiwanilt, Filipiinidelt ja Argentinast.

Suurbritanniast pärit reisija David Abel on kirjeldanud olukorda laeval Facebookis.

„Me peame regulaarselt oma kehatemperatuuri jälgima ja kui see on tõusnud üle normaalse, peame ühendust võtma meditsiiniteenustega laeva pardal,” kirjutas Abel. „Reisijatel väikestes sisemistes kajutites ei ole akent, ei ole päevavalgust ega värsket õhku... aga kapten on teatanud, et neile reisijatele antakse ligipääs välistekile liigutamiseks ja värske õhu saamiseks. Kui meid välja välistekile lubatakse, peame me kandma maski, kui väljas oleme. Peame kõigist teistest meetri kaugusele hoidma ja meil ei lubata gruppidesse koguneda. Kogu luksus, et stjuuard tuleb voodit tegema ja paneb šokolaadi padjale – need päevad on möödas. Me peame ise oma kajuti puhtuse ja hügieeni eest hoolitsema. Me käime läbi kõik riided, mis panime musta pesu kotti ja kanname neid praegu lihtsalt uuesti. Oma aluspesu peseme käsitsi, meil pole muud peale kätepesuseebi. Esimesel päeval isolatsioonis ei olnud toiduga varustamine hea. Nüüd on see suurepärane,” kirjutas Abel.