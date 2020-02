VIDEO | Jaapanis karantiinis oleval ristluslaeval on koroonaviirus avastatud kümnel reisijal

Seni on proovid võetud laeva pardal viibivast 3700 inimesest 300-lt. Nakatunute arv võib seega veel kasvada, vahendab BBC News.

Laeva hakati kontrollima, kui 80-aastane Hongkongi mees, kes viibis laeval eelmisel kuul, viirusesse haigestus.

Kõik kümme laeval olevat patsienti on üle 50-aastased, teatas Jaapani ringhääling NHK. Neli on 50., neli 60., üks 70. ja veel üks 80. eluaastates. Kaks on jaapanlased ja üks tõsises seisundis, teatas NHK.

Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato kinnitas viiruse diagnoosimist. Kato sõnul toodi haigestunud laevalt ära ja paigutati meditsiiniasutustesse.

Laeva reisijad ja meeskond jäävad nüüd 14 päevaks karantiini. Arvatakse, et viiruse inkubatsiooniperiood on umbes kaks nädalat.

„Me oleme nüüd ametlikult karantiinis. Me peame jääma laeva pardale ja oleme suletud oma kajutitesse,” rääkis üks Briti reisija Associated Pressile.

Ka Hongkongis kahtlustatakse ühel ristluslaeval koroonaviirust. Selle pardal on 1800 reisijat. Pärast laevalt lahkumist tuvastati viirus kolmel Hiina reisijal.

Hiinas on viirusesse nakatumise juhtumeid nüüd kokku üle 24 300 ja surnud on 490 inimest.