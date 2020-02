VIDEO | Jaapanis karantiinis oleval laeval diagnoositi koroonaviirus veel 70 inimesel

USA, Kanada ja Hong Kong saadavad Jaapanisse lennukid, et oma kodanikud laeva pardalt kodumaale tuua. USA Tokyos asuva suursaatkonna teatel on laeva pardal olnud reisijatel ja meeskonnal suur oht viirusega kokku puutuda ning soovitas oma kodanikel lahkuda ja naasta kodumaale.

"See on kiiresti arenev olukord ja astume täiendavaid samme USA kodanike abistamiseks," teatati saatkonnast, täpsustades, et enne reisilennukile lubamist kontrollitakse kõikide reisijate tervislikku seisundit ning pärast USAsse naasmist suunatakse kõik kodanikud veel 14 päevaks karantiini.

"Ühtegi sümptomaatilist või nakatunud reisijat pardale ei lubata," rõhutas diplomaatiline esindus.

Hongkongi ametivõimud teatasid, et nad saadavad tellitud lennud Hongkongi elanike äratoomiseks ning ka Kanada on tellinud lennuki kanadalaste kodumaale toomiseks, teatas selle valitsus.

Ametlike andmete kohaselt on viirusesse nakatunud 68 500 ja selle tagajärjel surnud 1665 inimest. Jaapanis on tuvastatud 53 koroonaviiruse juhtumit, kui arvata välja laeval haigestunud, teatas NHK. Viirus on seni Jaapanis nõudnud ühe inimese elu.