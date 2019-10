VIDEO | Jaapani keiser Naruhito kuulutas ametlikult välja troonile tõusmise

Nüüd aga formaliseeriti Naruhito troonile tõusmine mitmete traditsiooniliste rituaalidega, vahendab BBC News.

Et Jaapan toibub praegu taifuun Hagibisest, mille tagajärjel hukkus ligi 80 inimest, lükati austusest ohvrite ja nende perekondade vastu edasi pidulik paraad.

Toimus ametlik võimule asumise tseremoonia Sokui no Rei, mille ajal istus Naruhito 6,5 meetri kõrgusel Takamikura troonil.

„Ma vannun, et tegutsen vastavalt põhiseadusele ja täidan oma kohust riigi ja rahva ühtsuse sümbolina,” ütles keiser.

Kõrvaltroonil istlus keisrinna Masako, kes kandis 12 kihist koosnevat rõivastust, mis kaalub omajagu.

Õnnitluskõne pidas Jaapani peaminister Shinzo Abe, millele järgnesid hüüded „Banzai!”, mida tõlgitakse kui „Elagu keiser!”.

Tseremoonia toimus suures osas vaikuses ning seda peeti iidse mõõga ja juveelide juuresolekul. Need on pühad aarded, mis on keisrivõimu sümbolid.

Tseremooniat jälgisid sajad välisriikide aukandjad, teiste hulgas vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Keiser võõrustab välisriikide kuninglikke päid teepeol ja peaminister Abe võõrustab õhtul banketti.