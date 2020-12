VIDEO | Jaapan teatas uue koroonatüve esimesest juhtumist ja sulges riigipiiri kõigile välismaalastele

Jaapani lennujaamades läbiviidava sõeluuringu käigus tuvastati koroonaviiruse uus nakkav tüvi viiel inimesel, kes saabusid riiki otselendudega Suurbritanniast 18. detsembri ja esmaspäeva vahel, vahendab Jiji Press.

Ainult üks nakatunutest, 60. eluaastates mees, kaebas tõsise kurnatuse üle, mis on koroonaviirusega nakatumisele viitav sümptom. Ülejäänutel ei olnud Jaapanisse saabudes ühtki haigustunnust, märkis tervishoiuministeerium.

Võimud ei täpsustanud, mis rahvusest inimestega oli nakatunute puhul tegemist, ent kohaliku ajakirjanduse teatel on vähemalt neli neist pärit Jaapanist, sh sümptomitega vanem mees, kes olla pealinna Tokyo elanik.

Veel üks nakatunu lahkus Jaapani meedia teatel lennujaamast koroonatesti tegemata, sest oli lennuki piloot (neile pole testimine kohustuslik). Ta läks koju ja nakatas seal oma lähedast.

Terviseminister Norihisa Tamura ütles pressikonverentsil, et viis nakatunut toimetati ajutistesse majutuskohtadesse isolatsiooni. "On ebatõenäoline, et neil oli Jaapanis kontakte teiste inimestega, sest nende haigestumine tehti kindlaks juba lennujaamas," lausus ta.

Valitsus otsustas laupäeval ettevaatusabinõuna uue tüve leviku tõkestamiseks keelata alates 28. detsembrist jaanuari lõpuni riiki sisenemise kõigile välismaalastele. Juba eelnevalt peatati lennuühendus Suurbritannia ja Lõuna Aafrika Vabariigiga (LAV). Viimane teatas sel nädalal veel teisegi uue tüve avastamisest, mis on senise teabe põhjal samuti varasemast nakkavam.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Briti tüvi varasematest kuni 70 protsenti nakkavam. Jõulupühade ajal teatasid uue mutatsiooni esimestest juhtumitest ka Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Rootsi, Hongkong, Kanada ja Šveits.