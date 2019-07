VIDEO JA KAART | Ukraina pidas kinni Kertši väina blokeerinud Vene tankeri

Venemaa sõnul on tegemist ebaseadusliku kinnipidamisega. "Kui venelased pantvangi võetakse, tulevad ka vastumeetmed," vahendas Reuters Venemaa välisministeeriumi sõnu. Duumasaadik Leonid Slutski nimetas kinnipidamist riigi organiseeritud piraatluseks.

Ukraina kahtlustuste kohaselt blokeeris just Neima Venemaa julgeolekuteenistuse FSB käsul Kertši silla laevatee, mille tulemusel ei pääsenud Ukraina mereväe kaks kahuripaati ja pukseerimilaev sihtkohaks olnud Mariupoli sadamasse. Venemaa süüdistas Ukraina aluseid merepiiri rikkumises, tekkinud konfliktis neid ka tulistati. Viga sai kuus ukrainlast. 24 Ukraina meremeest on sealt saati Venemaal vangis.

Neima blokeerimas Kertši laevakanalit 2018. aastal. КерчьИНФО