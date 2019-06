VIDEO JA FOTOD | Viinis sai kortermaja gaasiplahvatuses viga üle kümne inimese. Hoone varises osaliselt kokku

Washington Post kirjutab, et õnnetus juhtus kella 16.40 paiku. Veebis levivad videod ja pildid näitavad, et hoone on osaliselt kokku varisenud. Kõnnitee ja autod on kaetud rusudega. Arvatakse, et tegu oli gaasiplahvatusega.

Neli inimest sai raskelt viga, mitmete inimeste vigastused olid kergemad. Päevalehe Die Pressei andmetel on vigastatuid 10–15. Päästjad teevad veel sündmuskohal tööd, pole välistatud, et vigastatute hulk kasvab. Hetkel pole andmeid, et keegi oleks õnnetuses surma saanud.

Plahvatuse tagajärjel sai kannatada kokku 22 korterit, kus elab linnavalitsuse andmetel 42 inimest. Plahvatuse järel suleti piirkonnas gaasivarustus.

Ümbruskonnast on inimesed evakueeritud.