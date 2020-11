VIDEO ja FOTOD | USA Utah’ osariigi kõrbest avastati salapärane metalne obelisk

Läikivat kolmnurkse kujuga sammast, mis ulatub Utah’ lõunaosas punasest kaljust välja umbes 3,5 meetri kõrgusele, märkasid eelmisel kolmapäeval oma hämmastuseks kohalikud ametnikud, kes loendasid helikopterilt lumelambaid, vahendab AFP.

Asja uurimiseks maandunud Utah’ avaliku ohutuse ameti töötajad leidsid „maapinda paigaldatud metallist monoliidi”, aga „ei mingit ilmset viidet sellele, kes võis selle monoliidi sinna panna”.

„On ebaseaduslik paigaldada ilma loata konstruktsioone või kunstiteoseid föderaalselt hallatavale avalikule maale, ükskõik mis planeedilt te olete,” hoiatas ametkond esmaspäeval.

Uudis leiu kohta hakkas levima sotsiaalmeedias ja paljud märkasid objekti sarnasust kummaliste maaväliste monoliitidega, mis kutsuvad esile suuri hüppeid inimarengus Kubricki klassikalises ulmefilmis „2001: kosmoseodüsseia”.

Teised märkisid ära selle objekti avastamise sündmusterohkel aastal, mis on toonud koroonaviiruse pandeemia, ning pidasid seda taaskäivitamisnupuks või Covid-19 vaktsiini sisaldavaks.

Et võimud on keeldunud objekti täpset asukohta avaldamast, kartes, et see toob kõrvalisse kõrbesse hordide viisi huvilisi, on alanud ka võistlus „obeliski” asukoha kindlaks tegemiseks ümbritsevate kaljumoodustiste kuju järgi.

Mõned vaatlejad viitasid sellele, et objekt meenutab 2011. aastal surnud ja mingi aja samas lähedal New Mexicos elanud USA kunstniku John McCrackeni avangardteost.

Eile ütles McCrackeni esindaja, et see ei ole tema töö, aga võib olla mõne teise kunstniku austusavaldus. Hiljem ütles esindaja David Zwirner aga, et see võib olla McCrackeni töö, mis on olnud kõrbes avastamata ligi aastakümne.

Foto: Utah Department of Public Safety HANDOUT, EPA

