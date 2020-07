VIDEO ja FOTOD | Ukrainas Lutskis hõivas lõhkeainega mees bussi koos reisijatega

„Lutskis hõivati buss pantvangidega. Selles on umbes 20 inimest. Kurjategija teatas, et ta on relvastatud ja buss on mineeritud... Pantvangid võtnud isik helistas ise kell 9.25 politseisse ja esitles end nimega Maksim Plohhoi,” kirjutas Geraštšenko.

Maksim Plohhoi YouTube’i kanalis avaldati video relvastatud mehest, kes õnnitleb kõiki „süsteemivastase päeva” puhul ja ütleb: „Ärge petke ennast, tähistage tõde.”

Õiguskaitseorganistest öeldi Interfax-Ukrainale, et mees vastab aeg-ajalt telefonile, aga mingeid konkreetseid nõudmisi ei esita, räägib ainult võitlusest süsteemiga, anarhiast ja muust sellisest.

Geraštšenko sõnul on internetis olemas Maksim Plohhoi kirjutatud raamat „Kurjategija filosoofia”, mis kirjeldab autori viibimist kinnipidamisasutustes ja vaateid elule.

Lutski kohalikud internetiväljaanded teatasid, et mees nõuab, et kohtute, ministeeriumide, prokuratuuri, parlamendi ja kiriku juhid salvestaksid ja paneksid YouTube’i üles oma avaldused selle kohta, et just nemad on „seaduslikud terroristid”.

„Tõde 24 suudest päästab sadade elud,” teatas mees.

Mehe väitel on veel üks lõhkekeha peidetud teise rahvarohkesse kohta Lutskis.