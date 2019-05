„Ma saadan ülemraada 8. koosseisu laiali. Au Ukrainale!” ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.

Enne seda oli Zelenskõi andnud presidendi ametivande ja ametlikult ametisse astunud.

Zelenskõi ütles, et tema esimene ülesanne on saavutada relvarahu Ida-Ukrainas. Ta lisas, et dialoog Venemaaga saab toimuda ainult pärast Ukraina territooriumi ja sõjavangide üleandmist.

Zelenskõi ametivande andmise tunnistajaks oli teiste hulgas ka Eesti Vabariigi president Kersi Kaljulaid.

Foto: Taavi Linnamäe / Vabariigi Presidendi Kantselei

Foto: Taavi Linnamäe / Vabariigi Presidendi Kantselei

Foto: Taavi Linnamäe / Vabariigi Presidendi Kantselei