VIDEO ja FOTOD | Torm Barry tugevnes maabumise eel orkaaniks

Barry tugevnes Saffir-Simpsoni skaalal esimese kategooria orkaaniks, tema püsituulte kiirus on tõusnud 120 kilomeetrini tunnis ehk 33,3 meetrini sekundis, teatas riiklik orkaanikeskus.

#Barry will slowly move inland today and continue to produce the following hazards...

-Life-threatening storm surge to coastal areas of Louisiana and Mississippi

-Heavy rainfall and flash flooding

-Strong wind and the threat for downed trees and power lines https://t.co/TlLORwLDeR