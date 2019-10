VIDEO JA FOTOD | Soomes Kuopio ametikoolis sai rünnakus üks inimene surma ja 10 viga. Kurjategija kasutas ohvrite pussitamiseks mõõka

Lugeja ütles, et nägi kanderaamil inimest, kelle käsi oli käeraudadega kinni. Samuti nägi ta üht politseinikku, kes oli paremasse kätte vigastada saanud.

Kella 14.30 paiku sündmuskoha juures käinud eestlane kirjeldas, et seal on praegu vaikne. Uudistajaid pole eriti tulnud - peamiselt on näha politseiuurijaid. Mitmetes kohtades on piiravad lindid ümber tõmmatud.

„Savo ametikoolis Kuopios toimunud vägivallategu on vapustav ja täielikult hukkamõistetav. Olen vestelnud politsei peadirektoriga ja valitsus jälgib olukorda hoolikalt. Avaldan enda ja kogu valitsuse nimel kaastunnet kõigile omastele,” kirjutas Twitteris Soome peaminister Antti Rinne.