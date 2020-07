VIDEO ja FOTOD | Serbias vallandas teade uutest koroonapiirangutest märuli ja püüti tungida parlamendihoonesse

Politsei kasutas parlamendihoone juurde kogunenud meeleavaldajate vastu pisargaasi. Osal neist õnnestus korraks jõuga parlamendihoonesse siseneda, aga märulipolitsei ajas nad uuesti välja, vahendab Associated Press.

Sellele vastasid meeleavaldajad, loopides politseinikke ilutulestikuvahendite, kivide, pudelite ja munadega. Politseinike ja kõige äärmuslikumate meeleavaldajate vahel toimusid kokkupõrked. Tegemist oli ilmselt paremäärmuslike organisatsioonide liikmetega.

Kokkupõrked toimusid ka riigitelevisiooni RTS hoone juures. Opositsioon süüdistab RTS-i kallutatuses valitsuse poole.

Mitmed politseiautod süüdati põlema.

Serbia politsei direktor Vladimir Rebić ütles riigitelevisioonis, et hulk meeleavaldajaid on vahistatud ja mitmed politseinikud vigastada saanud, aga arve ta ei täpsustanud. Rebići sõnul on väiksemaid protestiaktsioone ka teistes Serbia linnades.

Varem oli president Vučić nimetanud viirusealast olukord Belgradis ärevusttekitavaks ja kriitiliseks, sest linna haiglad on oma võimete piiri lähedal ja tervishoiuametnikud teatasid eile suurimast päevasest surmajuhtumite arvust.

Vučić ütles, et valitsus kehtestab alates reedest uuesti liikumiskeelu, mis ilmselt kestab alates kella 18-st reedel kuni kella 5-ni esmaspäeval. Samuti teatas Vučić, et koguneda ei lubata rohkem kui viiel inimesel.

Paljud süüdistavad autokraatset presidenti varasemate karantiinimeetmete liiga varajases kaotamises selleks, et ta saaks tsementeerida oma võimu pärast parlamendivalimisi.

Jalgpalli ja tennist mängiti täis tribüünide ees ja 21. juunil toimusid valimised vaatamata ekspertide hoiatustele, et massikogunemised ilma sotsiaalse distantsi hoidmiseta võivad viie uue koroonaviiruse laineni.

Serbia peaminister Ana Brnabić mõistis meeleavaldused hukka ning teatas, et riik kaitseb avalikku korda ja süüdistas opositsioonipoliitikuid parlamendi ründamise taga olemises.

Serbia tervishoiuministeerium teatas eile, et 24 tunni jooksul suri riigis 13 inimest ja tuvastati 299 uut Covid-19 juhtumit.

Alates pandeemia algusest on Serbias kinnitatud juhtumeid 16 719 ja viirusega seotud surmajuhtumeid 330.