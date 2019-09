VIDEO ja FOTOD | Saudi Araabia näitas relvade tükke, mis peavad tõestama, et naftarajatiste ründamise taga oli Iraan

Saudi Araabia teatas, et 18 drooni ja seitse tiibraketti lasti välja suunast, mis välistab, et need tulid Jeemenist, vahendab BBC News.

Jeemeni Iraani-meelsed Houthi mässulised on ise rünnaku eest vastutuse võtnud. Iraan eitab igasugust seotust rünnakuga ja on hoiatanud, et vastab igale endavastasele rünnakule.

USA on jäänud oma süüdistuse juurde, et rünnaku taga on Iraan. Välisminister Mike Pompeo ütles eile Saudi Araabiasse saabudes, et see oli „sõjaakt”.

Tõendeid näidati Saudi Araabia kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja, kolonel Turki al-Malki ütles, et tõendid näitavad, et rünnakud lähtusid põhjast ja neid toetas kahtlemata Iraan.

Malki sõnul tehakse siiski endiselt tööd, et määrata kindlaks täpne väljalaskmispunkt.

Välja pandud tükkide hulkas oli väidetavalt Iraani drooni deltatiib. „[Drooni] arvutitest saadud andmed näitavad, et see on Iraani oma,” ütles Malki.

Malki sõnul lasti Abqaiqi naftarajatise pihta 18 drooni ja mõlema rajatise pihta seitse tiibraketti. Neli tiibraketti tabas Khuraisi naftavälja ja kolm ei jõudnud Abqaiqini.

Malki teatas, et sihtmärki tabanud raketid tulid kõik põhjasuunast. Ta näitas videot ühest droonitabamusest Abqaiqis ning kaarte ja fotosid kahjustustest.