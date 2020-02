VIDEO ja FOTOD | Saksamaal Frankfurdi lähedal hukkus tulistamistes üheksa inimest

Tulistamised leidsid aset kohaliku aja järgi kella 22 ajal kahe vesipiibubaari juures linna erinevates osades, vahendab Deutsche Welle.

Teadete kohaselt avas tulistaja kõigepealt tule esimese vesipiibupaari juures Hanau kesklinnas, kus tappis kolm inimest, ning sõitis siis Kesselstadti linnaossa, kus avas uuesti tule ja tappis viis inimest.

Algne ohvrite arv oli kaheksa, aga lisandus veel üks, kui üks inimene varahommikul haavadesse suri.

Ajalehe Bild andmetel olid vähemalt esimese tulistamise ohvrite hulgas kurdi päritolu inimesed.

Võimud eraldasid piirkonna ja eriüksuslased korraldasid suure otsinguoperatsiooni. Täna varahommikul teatas politsei, et kahtlusalune leiti oma kodust surnuna.

„Kahtlustatav toimepanija leiti elutuna oma elukoha-aadressilt Hanaus. Politsei eriüksus leidis sealt ka teise surnukeha,” teatas politsei Twitteris. „Juurdlus jätkub. Praegu ei ole viiteid teistele tegijatele.”

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.