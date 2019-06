VIDEO ja FOTOD | Rootsis Linköpingis toimus võimas plahvatus, 25 inimest sai viga

Kohaliku aja järgi kell üheksa hommikul hakkas politsei saama telefonikõnesid inimestelt, kes olid kuulnud kõva plahvatust. Paljudel hoonetel purunesid aknad ja mitmed kvartalid on barjääridega eraldatud. Kohale kutsuti riiklik pommirühm, teatas SVT.

Plahvatus toimus ilmselt väljaspool maja. Kahjud on väga suured. Aknad ja rõdud on purunenud ka teistel lähedal asuvatel majadel.

Olukord pärast plahvatust ühes korteris:

„Praegustel andmetel ei ole keegi hukkunud ega raskelt viga saanud. Kergelt vigastatuid on kokku 25,” ütles Östergötlandi lääni politsei esindaja Åsa Willsund Soome ajalehele Ilta-Sanomat.

Vigastatud viidi lähedal asuvasse Motala haiglasse. Linköpingi ülikooli haigla pandi katastroofivalmidusse.

Politsei esindaja Björn Öberg ütles pressikonverentsil, et seni ei ole selge, mis plahvatas ega ka plahvatuse täpne koht. Samuti ei ole kahtlusaluseid.

Öbergi sõnul töötab kohapeal endiselt riiklik pommirühm.

Östergötlandi regiooni esindaja Björn Thyrbergi sõnul saadeti alguses kohale 20 kiirabiautot.

Öberg ütles, et politsei tegeleb informatsiooni kogumisega selle kohta, kas kvartalis on isikuid, kes võiksid neile huvi pakkuda. Praegu ei osanud ta öelda, kas uurimisse on kaasatud ka Rootsi Julgeolekupolitsei (Säpo).

Pressikonverentsil teatati ka, et aknad ja rõdud said kahjustada kokku 109 korteril. Paljud inimesed ei saa täna koju naasta.

Päästeteenistuse esindaja ütles, et kohale jõuti viis minutit pärast esimest teadet ja esialgu valitses suur oht. Ühes korteris kustutati pärast plahvatust väiksem põleng.