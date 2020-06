VIDEO ja FOTOD | Riias sõitis auto soojatrassi katsetusel tekkinud auku

Politsei teatas, et väljakutse Ģertrūdese tänavale tuli kell 10.32. Teatati, et auku sõitis kaks autot: Mercedes-Benz ja BMW. Mercedes sai omal jõul välja, aga BMW kukkus sisse, vahendab Läti Delfi.

BMW juht ütles Läti Delfile, et ees sõitnud Mercedes sattus auku kahe rattaga, kriimustas põhja, aga suutis välja rabeleda. BMW juht auku aga ei näinud ja sõitis sellesse sisse. Autot juhtinud naine ronis välja tagaukse kaudu. Auto on seejuures ostetud vaid kuu aega tagasi.

Auk tekkis tänavasse hüdraulilise kontrolli käigus, mida tehakse täna Daugava jõe paremkaldal, teatas Riia keskkütteettevõte Rīgas Siltums.

„Soojusvõrgu kontrolli käigus tehakse suure surve all katsetusi ja seekord toimus lõhkemine, mille tagajärjel uhuti pinnas minema. Konkreetsed võrgud ehitati 1963. aastal ja on oma aja ära elanud,” selgitas Rīgas Siltumsi esindaja Linda Rence.

Rence sõnul on hea, et avarii juhtus suvel kontrolli käigus, sest talvel oleks see võinud olla ohtlik ja sooja veeta oleks võinud jääda terve kvartal.

Politsei teatel autojuht viga ei saanud. Tekkinud kahju hüvitab Rīgas Siltums.