VIDEO ja FOTOD | Prantsusmaal Nice’is hukkus noarünnakus kolm inimest, intsidendid toimusid ka Avignonis ja Prantsuse konsulaadi juures Saudi Araabias

Estrosi sõnul viitab kõik terrorirünnakule Notre-Dame’i basiilika südames.

Politsei teatas, et ühel inimesel lõigati rünnakus pea otsast ja Estrosi rääkis "islamofašismist".

Rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kella 9 ajal Nice'i Notre Dame'i kirikus.

Kaht inimest rünnati kirikus.Need olid vanem naine ja mees, kes leiti läbi lõigatud kaelaga.

Üht naist, kes põgenes üle tee kohvikusse, pussitati mitu korda ja ta suri hiljem.

Hiljem selgus, et pealtnägijal õnnestus linna paigaldatud spetsiaalse kaitsesüsteemi abil häiret anda.

„Meil on kaks inimest tapetud kirikus ... ja kolmas isik, kes oli baaris kiriku vastas, kus ta otsis varju. Mõõt on täis ... me peame selle islamofašismi oma territooriumilt eemaldama,” ütles linnapea Estrosi.

Rünnak toimus vähem kui kaks nädalat pärast seda, kui oma kooli juures Pariisi eeslinnas lõigati pea maha 47-aastasel Prantsuse õpetajal Samuel Patyl, kes oli oma õpetajatele prohvet Muhamedi karikatuure näidanud.

„Enne oli see kooliõpetaja, nüüd otsustas islamofašistlik barbaarsus rünnata kirikus. Jälle on see väga sümboolne,” ütles Estrosi.

Prantsusmaa terrorismivastane prokuratuur alustas mõrvajuurdlust.

Linnapea sõnul kordas kahtlusalune lõputult "Allahu akbar". Politsei tulistas ründajat ja ta viidi haavatuna haiglasse.

Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin kutsus Pariisis kokku kriisinõupidamise. Nice'i suundub president Emmanuel Macron.

Politsei ei ole rünnaku motiivist veel rääkinud, aga viimastel päevadel on mitmetes moslemiriikides protestitud selle vastu, et Prantsusmaa president Macron on kaitsnud prohvet Muhamedi karikatuuride avaldamist kui sõnavabadust. Mõnedes riikides on kutsutud Prantsuse kaupu boikottima.

Täna on toimunud veel kaks intsidenti.

Prantsusmaal Avignoni lähedal Montfavet's lasid politseinikud maha mehe, kes ähvardas neid käsirelvaga.

Saudi Araabia linnas Jeddas rünnati Prantsuse konsulaadi turvameest. Konsulaadi teatel ründaja vahistati ja turvamees viidi haiglasse. Tema elu ohus ei ole.