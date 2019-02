VIDEO ja FOTOD | Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un saabus pärast 4000-kilomeetrist rongireisi Vietnamisse

Jaama Kimi jaoks maha pandud punast vaipa ääristasid auvahtkond ja lippe lehvitav rahvahulk, vahendab BBC News.

Auto peatus hetkeks rahva ees ning Kim pistis aknast käe välja ja lehvitas. Autot saatsid veidi aega selle kõrval jooksvad ihukaitsjad.

Arvatakse, et Kim reisib koos oma õe Kim Yo-jongi ja ühe oma pealäbirääkija, endise kindrali Kim Yong-choliga.

Reis Pyongyangist Vietnami võttis aega üle kahe päeva ja oli umbes 4000 kilomeetri pikkune. Kui rong läbis Hiinat, olid maanteed ja raudteejaamad suletud. Hiina sotsiaalmeedias räägiti suletud teedest, liiklusummikutest ja rongide hilinemistest palju.

Đồng Đăngi jaam Vietnamis oli enne Kimi saabumist samuti kohaliku aja järgi täna hommikul suletud. 170 kilomeetrit sealt Hanoisse sõitis Kim autoga.

Ei ole üllatus, et Kim sõidab rongiga, sest just nii reisis Vietnami ja Ida-Euroopasse ka tema vanaisa, Põhja-Korea riigi asutaja Kim Il-sung.

Kimi rohelisel rongil on 21 kuulikindlat vagunit ning see on luksuslik roosade nahksohvade ja konverentsiruumidega, et reisimine ei oleks ebamugav.

Trump peaks Vietnami saabuma täna hiljem ja päevakava üksiksajad hakkavad alles selguma.