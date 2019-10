VIDEO ja FOTOD | Pentagon avaldas salvestused Islamiriigi juhi Baghdadi surmani viinud rünnakust

Teralised mustvalged õhust tehtud videod laupäevasest operatsioonist näitavad USA eriüksuse lähenemist kompleksile, kus Baghdadi end varjas, ja Islamiriigi võitlejate tulistamist selle juures, vahendab Reuters.

Kõige dramaatilisemas videos on näha, kuidas USA pommid kompleksi maatasa teevad.

„See näeb välja üsna nagu parkimisplats suurte aukudega,” kommenteeris USA keskväejuhatuse ülem, merejalaväe kindral Kenneth McKenzie.

Pentagonis ajakirjanike ees esinenud McKenzie teatas, et mõte kompleks hävitada tulenes vähemalt osaliselt vajadusest tagada, et sellest ei saaks mingit pühamut või et seda mingil muul viisil meenutama ei hakataks.

Iraagi džihadist Baghdadi, kes tõusis tundmatusest Islamiriigi juhiks ja kuulutas end kõigi moslemite „kaliifiks”, suri, lastes end õhku pommivesti abil, kui põgenes tupikuga lõppenud tunnelisse.

McKenzie sõnul võttis Baghdadi endaga tunnelisse kaasa kaks väikest last, kes mõlemad olid ilmselt alla 12 aasta vanad ja kes mõlemad hukkusid.

Baghdadi varjas end isoleeritud kompleksis vaid umbes kuue kilomeetri kaugusel Türgi piirist ja McKenzie sõnul teiste relvarühmituste võitlejad selle läheduses ilmselt ei teadnudki, et ta seal on. McKenzie ütles, et on ebatõenäoline, et Baghdadi kasutas internetti või et tal oli digitaalne side välismaailmaga.