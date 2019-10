VIDEO ja FOTOD | Pekingis tähistatakse suurejooneliselt Hiina Rahvavabariigi 70. aastapäeva

Hiina on teatanud, et arendab täiesti uut poliitilist süsteemi - „sotsialismi Hiina iseloomujoontega” - mis on miljonid vaesusest välja toonud.

Kriitikute jaoks on Hiina aga sügavalt repressiivne riik, mis pöörab ülemaailmsete inimõiguste arengut tagasi. Hiinat kritiseeritakse demokraatia puudumise, õiguste ja igasuguste teisitimõtlemise märkide mahasurumise, 99-protsendise süüdimõistmise tasemega kohtusüsteemi ning uiguuride ja teiste vähemuste massilise represseerimise eest.

Hongkongis teatas politsei, et on saanud usutavaid luureandmeid suurte vägivaldsete rahutuste kavandamise kohta.