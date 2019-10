VIDEO ja FOTOD | Oslos sõitis mees kaaperdatud kiirabiautoga rahva hulka

Auto alla jäi NRK teatel mitmeid inimesi. Lisaks sellele rammis kiirabiauto lapsevankrit ja teel olnud silti. Vankris olnud kuuekuused kaksikud viidi haiglasse. Auto tabas ka laste ema ja vanemat paari. Nende vigastuste kohta ei ole esialgu informatsiooni.

Norra politsei teatas Twitteris, et pidas kahtlusalusena kinni ühe inimese, kes oli politsei teatel relvastatud.

Politsei teatas, et otsib naist, kes oli osaline liiklusõnnetuses, millega seoses kiirabiauto rööviti. Naise isik on politseile teade. Ta on 165 sentimeetrit pikk, heleda naha ja pruunide juustega.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Aftenposten teatas, et kiirabiautos oli kaaperdamishetkel kolm inimest. Uudisteagentuuri NTB teatel need inimesed füüsilisi vigastusi ei saanud.

NRK teatel sai kiirabiauto kaaperdamiseni viinud olukord alguse kokkupõrkest, mille tagajärjel jäi sõiduauto seisma katuse peale.

Politsei teatas, et kasutas kahtlusaluse peatamiseks relva. Politsei teatel ei saanud kahtlusalune kinnipidamisel viga. NRK andmetel tulistas politsei kiirabiauto rehvidesse. Aftenposten teatas, politsei ka rammis kiirabiautot.

Videot mehe kinnivõtmisest saab vaadata SIIT.

Juhtum leidis aset Torshovi piirkonnas. Politsei on piirkonna eraldanud ja seda valvavad relvastatud politseinikud. Õhus tiirutab politseikopter. Kohal oli mitmeid kiirabiautosid.