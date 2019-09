VIDEO ja FOTOD | Orkaan Doriani tõttu hukkunute arv Bahama saartel tõusis seitsmeni, majad on purustatud ja vee all

Lauri Laugen toimetaja

Bahama saartel on kinnitatud seitsme inimese hukkumist orkaan Doriani tõttu. Peaminister Hubert Minnis ütles, et kardetavasti on hukkunuid rohkem ning Abaco saarte mõned osad on tormi tõttu täiesti laastatud.