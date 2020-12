VIDEO ja FOTOD | Norras toimus suur maalihe: vähemalt 9 inimest sai viga ja 500 evakueeriti

Politsei reageeris maalihkele Aski asula keskuse juures kohaliku aja järgi kella 4 ajal ööl vastu tänast, vahendab Norra ringhääling NRK.

Kohaliku omavalitsuse juhi Anders Østenseni sõnul on Gjerdrumis evakueeritud umbes 500 inimest ja varsti võidakse evakueerida veel märkimisväärselt rohkem inimesi.

Teada ei ole 26 inimese asukoht, kelle elukoha-aadress on Gjerdrumi maalihkepiirkonnas. Nende hulgas võib olla mägedesse läinud inimesi ja evakueerituid, aga ka selliseid, kes on jäänud maalihkepiirkonda, teatas varasel pärastlõunal operatsiooni juht Roger Pettersen Norra ida politseiringkonnast.

Petterseni sõnul on maalihke ulatus umbes 700 meetrit ja see puudutab vähemalt 14 aadressi.

Petterseni sõnul sai politsei elanikelt mitmeid dramaatilisi abikõnesid.

„Me oleme saanud teateid meeleheites inimestelt, kes on helistanud politsei hädaabitelefonile ja öelnud, et kogu maja liigub ja nemad on katusekivide ja isolatsioonimaterjali all ja nii edasi,” ütles Pettersen.

Vähemalt üheksa inimest sai vigastada, aga kellegi seisund ei ole teadete kohaselt tõsine.

Mitmed majad on hävinud, aga kui palju, pole täpselt teada, ütles politsei esindaja Kjetil Ringseth.

Oslo ülikooli haiglasse saabus esimene vigastatu kella 6.30 ajal hommikul.

Gjerdrumis elab kokku 6800 inimest ja Askis, kus maalihe toimus, neist umbes 5000.