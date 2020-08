VIDEO ja FOTOD Minskist | Meeleavaldajad jätkavad välkproteste, võimud üritavad neid igati heidutada

Kas nädalavahetuse saabumine on toonud uut hoogu meeleavaldajatele Minskis? Delfi uuris erikorrespondendilt, mis Valgevene pealinnas toimumas on?

“Juba eilsest levitati eri kanalites üleskutset avaldadada Minskis meelt kell 18.00 autosid seisates ja sellega kümneks minutiks liiklus lukku panna. See aktsioon aga tänavapildi järgi ei toimununud, liiklus sujus tõrgeteta,” vahendas Delfi korrespondent.

“Samuti püüdsid ametiasutused inimesi juba varakult heidutada. Võimud omalt poolt levitasid näiteks hoiatust, et liikluse tahtlik peatamine on võrdne ebaseadusliku tänavate sulgemisega ja seda karistatakse eriti rangelt,” rääkis ta. Korrespondendi sõnul öeldi isegi, et tolt tabatute auto võidakse “kuriteo tõendina” ära võtta.

Kuid ometi kogunes õhtupoole vähemalt ühe tähtsama prospekti peale spontaanselt pikk inimkett, kes viibutasid võidumärke või lilli, olid end mähkinud meeleavaldajate sümboliks saanud valge-puna-valgesse rahvuslippu ning keda tipptunni liiklejad ohtra signaalitamisega.

Opositsioon on teinud üleskutseid pühapäevaks rahvale taas suurele meeleavaldusele koguneda. Täna teatasid aga võimud, et nädalavahetusel läheb plaanitavat kogunemiskohta läbival pealinna peamagistraalil asfalteerimistööde tegemiseks.