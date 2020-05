VIDEO ja FOTOD | Minneapolises põletati rahutuste käigus maha politseijaoskond, mobiliseeriti rahvuskaart

Pärast vägivaldsei rahutusi relvastamata mustanahalise mehe surma tõttu politsei vahi all toodi Minneapolisesse rahvuskaart.

46-aastane George Floyd suri esmaspäeval. Videos on näha, kuidas ta ei saanud hingata, sest valge politseinik surus põlvega tema kaelale, vahendab BBC News.

Meeleavalduses toimusid Minneapolises kolmandat õhtut järjest. Meeleavaldajad jooksid tormi politseijaoskonnale, mille politseinikud maha jätsid. Hoone süüdati seejärel põlema.

MINNEAPOLIS PROTESTS: Fires were set and businesses looted Wednesday night in Minneapolis, Minnesota. This was the second night of protests after George Floyd died in police custody. The mayor of Minneapolis has requested help from the National Guard. pic.twitter.com/5I9yuVZp4s