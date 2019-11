VIDEO ja FOTOD | Itaalia kavatseb üleujutuse tõttu Veneetsias välja kuulutada hädaolukorra

Kõrgvee tipphetkel oli UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvast linnast vee all üle 80%, vahendab BBC News.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte nimetas üleujutust „löögiks meie maa südamesse”. Conte sõnul eraldab valitsus kiiresti raha ja ressursse.

„On valus näha linna nii kahjustatuna, selle kunstipärandit ohtu sattununa, selle äritegevust põlvili surutuna,” kirjutas Conte, kes külastas piirkonda eile, Facebookis.

Conte teatas, et valitsus kiirendab kaitserajatiste ehitamist, viidates niinimetatud Mose projektile, hüdrauliliste veetõkete süsteemile laguuni sulgemiseks merevee taseme tõusu ja talvetormide ajal.

Peaminister peaks erakorralised meetmed teatavaks tegema veel täna.

Veneetslased ärkasid täna sireenide peale, mis andsid märku, et veetase jääb lähipäevil kõrgeks, kuigi ei oodata, et see ületaks 130 sentimeetrit üle normi.

Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro süüdistas viimase 50 aasta kõrgeimas veetasemes kliimamuutust ning ütles, et mõju on tohutu ja see jätab püsiva märgi.

Üks kõige rohkem kannatada saanud piirkondi on Püha Markuse väljak, mis on ühtlasi ka üks madalamaid kohti linnas. Brugnaro sõnul on selle ääres asuv Püha Markuse basiilika saanud suuri kahjustusi. Kiriku krüpt oli teisipäeval täielikult üleujutatud ja kardetakse, et sambad võivad olla saanud struktuurseid kahjusid.