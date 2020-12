VIDEO ja FOTOD | Horvaatia maavärin tappis vähemalt seitse inimest

Peaminister Andrej Plenkovići sõnul hukkus Petrinja linnas 12-aastane tüdruk. Peaministri asetäitja sõnul hukkus Glina linnas viis inimest ja seitsmes ohver leiti kiriku rusudest Žažinast, teatas kohalik meedia, vahendab BBC News.

20 000 elanikuga Petrinja linnapea Darinko Dumbović ütles, et umbes pool linnast on hävinud.

Maavärinat oli tunda ka Horvaatia pealinnas Zagrebis, naaberriikides Bosnia ja Hertsegoviinas ning Serbias ning ka üle Aadria mere Itaalias.

Üks naine toodi elusana välja Petrinja raekoja rusudest, teatas Horvaatia meedia.

„Me toome inimesi välja autodest, me ei tea, kas meil on surnu või vigastatu,” ütles Dumbović eile. „On üldine paanika, inimesed otsivad oma lähedasi.”

Inimesed said vigastada ka Sisaki linnas. Horvaatia ringhääling HRT teatas, et kohalikel haiglatel on raskusi kõigi vigastatute abistamisega.

Sisaki kiirabi ülem Tomislav Fabijanić ütles, et on luumurde ja põrutusi ning mõned inimesed vajavad operatsioone.

Saksamaa geo-uuringute keskus GFZ teatas, et maavärin toimus kohaliku aja järgi kell 12.19 kümne kilomeetri sügavusel. Umbes tund hiljem toimus järeltõuge.

Horvaatia märgipäästeteenistus teatas, et Petrinjasse sõitsid päästjad üle kogu riigi otsingu- ja päästetöödele appi.

„Meil on informatsioon, et hukkus üks tüdruk. Meil ei ole muud informatsiooni ohvrite kohta,” teatas Petrinjasse kiirustanud peaminister Plenković. „Armee on kohal aitamas. Me peame inimesi Petrinjast ära viima, sest siin olla on ohtlik.”

Petrinjas varises kokku ka üks lasteaed, aga see oli maavärina ajal tühi. Ühes külas Petrinja lähedal hävis kümnest majast üheksa.

Naaberriik Sloveenia sulges ettevaatusest Horvaatiaga kaasomandis oleva Krško tuumaelektrijaama.

USA geoloogiateenistus (USGS) teatas, et tegemist oli suurima maavärinaga Horvaatias pärast moodsate seismiliste mõõteriistade kastuselevõttu. Umbes sama suur maavärin toimus Zagrebi lähedal 1880. aastal.

Maavärin magnituudiga 5,2 raputas Horvaatiat ka esmaspäeval ja kardetakse, et neid on oodata veel.