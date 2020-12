VIDEO ja FOTOD | Horvaatia maavärin tappis vähemalt seitse inimest, toimus kaks tugevat järeltõuget

„Meil on informatsioon, et hukkus üks tüdruk. Meil ei ole muud informatsiooni ohvrite kohta,” teatas Petrinjasse kiirustanud peaminister Plenković. „Armee on kohal aitamas. Me peame inimesi Petrinjast ära viima, sest siin olla on ohtlik.”

Petrinjas varises kokku ka üks lasteaed, aga see oli maavärina ajal tühi. Ühes külas Petrinja lähedal hävis kümnest majast üheksa.

Naaberriik Sloveenia sulges ettevaatusest Horvaatiaga kaasomandis oleva Krško tuumaelektrijaama.

USA geoloogiateenistus (USGS) teatas, et tegemist oli suurima maavärinaga Horvaatias pärast moodsate seismiliste mõõteriistade kastuselevõttu. Umbes sama suur maavärin toimus Zagrebi lähedal 1880. aastal.

Maavärin magnituudiga 5,2 raputas Horvaatiat ka esmaspäeval ja kardetakse, et neid on oodata veel.