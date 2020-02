VIDEO JA FOTOD | Air Canada reisilennuk 128 reisijaga pardal hädamaandus edukalt Madridi lennuväljal

Madridist Torontosse suunduma pidanud lennuk hädamaandus edukalt Madridi lennuväljal kohaliku aja järgi kell 19.15 (20.15 Eesti aja järgi), kulutades enne seda Madridi ümber lennates niipalju kütust kui võimalik, vahendab CTV News.

Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud.

Lennuk tõusis Madridi Adolfo Suarez-Barajase rahvusvahelisest lennujaamast õhku kohaliku aja järgi kell 15.

Air Canada teatas, et õhkutõusul purunes üks kümnest lennukirehvist.

Mitmed meediakanalid viitavad, et lennukirehvist eraldunud tükid lendasid ühte mootorisse, mistõttu töötas lennukil vaid üks mootor.

Air Canada teatas, et kõnealune lennukitüüp on disainitud lendama ka ühe mootoriga ja piloodid on selle jaoks vastavalt treenitud.

Madridi lennujaam oli mõnda aega teisteks lendudeks suletud.

Lennukit saatis õhus ka Hispaania õhuväe hävitaja F-18.

Air Canada #AC837 to Toronto returning to Madrid.

