VIDEO ja FOTOD | Abordikeelu vastu protestijad blokeerisid Poola linnades liiklust

Kandes loosungeid „Aitab”, „Minust ei saa sinu märtrit” ja „Ma tahan valikut, mitte terrorit” kogunesid meeleavaldajad mitmekümnes linnas koroonapiiranguid trotsides, vahendab Reuters.

„Naised on tugevad,” ütles ühel Varssavis peatänaval seisnud 56-aastane Małgorzata Rutkowska, kelle sõnul jätkuvad meeleavaldused seni, kuni keeld tühistatakse.

Poola põhiseaduskohus otsustas neljapäeval, et abort loote väärarengute korral on põhiseadusevastane, misjärel on ainsad seaduslikud alused abordi tegemiseks vägistamine, intsest või oht naise tervisele. See on esile kutsunud enneolematu protestilaine mõjuvõimsa katoliku kiriku vastu, millel on tihedad sidemed valitseva Õiguse ja Õigluse parteiga (PiS). Kritikute sõnul tegutses kohus PiS-i käepikendusena.

Valitsus kutsus meeleavaldusi lõpetama, sest koroonaviiruse juhtumite arv ähvardab hakata Poola tervishoiusüsteemile üle jõu käima.

Peale mõnede kähmluste politseiga on meeleavaldused olnud suuremalt jaolt rahumeelsed. Mõnedel juhtudel on politsei kohaliku meedia teatel meeleavaldajatele toetustki avaldanud.

„See, mis viimastel päevadel on toimunud, on täiesti vastuvõetamatu,” ütles peaminister Mateusz Morawiecki personaliülem Michał Dworczyk raadiojaamale RMF. „Pandeemiareegleid rikutakse.”

Poolas teatati eile 10 241 uuest koroonaviirusega nakatumise juhtumist. Reedest pärit rekord on 13 632.

Parlament peaks täna hakkama arutama kohtuotsuse mõju valitsuse erivajadustega lastega perede abiprogrammile.

On oodata meeleavalduste jätkumist PiS-i juhi Jarosław Kaczyński maja juures Varssavi rikkas linnaosas.