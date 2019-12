VIDEO ja BLOGI | Vladimir Putin vastas rohkem kui neli tundi ajakirjanike küsimustele

Akrediteeringu sai sel korral rekordiliselt palju ehk 1895 inimest, mis tähendab ligi 200 võrra rohkem kui 2018. aastal, vahendab RIA Novosti.

Pressikonverentsi pikkuseks on ette nähtud kolm tundi, aga praktikas mingeid piiranguid ei ole. Täna kestis pressikonverents 4 tundi ja 18 minutit.

Selle aja jooksul jõudis Putin vastata paljudele eri küsimustele nii päeva- kui ka välispoliitika kui ka omaenda isiku kohta. Kui ajakirjanik soovis teada, millised on Vene presidendi ametiaja eredamad positiivsed ja negatiivsed hetked, ütles Putin, et hinnangu annavad talle alles järeltulevad põlved.

Küsimuse sai esitada ka propagandakanali Sputnik Eesti esindaja, kes tahtis Vene presidendilt infot selle kohta, mida tuleb teha, kui Eesti võimud taga kiusavad.

"Mind panevad Eestis toimuvad asjad imestama. Venemaad süüdistatakse läänes meedia allasurumises, aga Euroopa riigid tegelevad sellega ise. Te teete palju ära, katsed häirida teie tööd riigi võimude poolt ei tohi jääda märkamata. See on hämmastav künism. Võimudel ei ole palju teha, igasugused meetmed riigi poolt on ebaefektiivsed ja lisavad ainult vett nende veskile, kes meie maid lahku viivad," teatas Putin.

Putin pühendas RIA Novosti teatel pressikonverentsi ettevalmistamisele kolm päeva.

Sputnik Eesti küsib tagakiusamise kohta Eesti võimude poolt. Pangad keelasid ülekanded töötajate kontodelt. Eriteenistused avaldasid ruumide rentijale survet ja temal tuli rendileping lõpetada. Eile sai teatavaks, et Sputniku töötajaid ähvardati kriminaaljuurdlusega.

Putin: keskkonna seisundiga Siberis on probleeme. Mõningaid metsatulekahjusid on keeruline kustutada, mille kolded on kaugel. Terav suits kandub tuule tõttu linnadesse. Seetõttu tänapäevastab Venemaa metsakaitsesüsteemi. Metsakaitsefunktsioon viiakse tagasi föderaaltasemele.

Putin: ma olen olukorraga Botkini haiglas kursis, aga ei tea konkreetsete renoveerimisplaanide kohta. Räägin sellest kuberneriga.

Ajakirjanik küsib selle kohta, et inimesed lämbuvad Krasnojarski krais sealsete tehaste tõttu. Sama ajakirjanik küsib ka Botkini kliiniku kohta Peterburis, kus on katkised aknad ning jooksevad ringi hiired ja tarakanid.

Putin: mis puudutab sekkumist, siis poliitikutel on õigus anda erinevaid hinnanguid sündmustele teistes riikides. Pidada seda sekkumiseks? See poleks õige, aga Londonil on õigus mitte nõustuda.

Putin: olen harjunud igasuguste väljaütlemistega enda aadressil ja suhtun neisse rahulikult. See ei oma Venemaa fundamentaalsete huvide jaoks tähtsust.

BBC küsib, mida arvab Putin Suurbritannia peaministrist Boris Johnsonist ja kas Moskva on sekkunud Suurbritannia valimistesse.

Putin: Venemaal ei ole Hiinaga sõjalist liitu. Koostöö kaitsetööstuses areneb. Regioonis moodustub teine liit - Jaapan-USA-Lõuna-Korea. Raketirünnaku eelhoiatussüsteem, mida Moskva ja Peking välja töötavad, on suunatud eranditult kaitsele.

Putin: meil ei ole garantiid, et Ameerika relvad ei ilmu Kuriilidele. Aga Venemaa püüab koos Jaapani võimudega otsida väljapääsu olukorrast.

Jaapani ajakirjanik küsib, mis saab siis, kui keskmaa tuumajõudude kokkulepet ei allkirjastata? Kas Putin ei arva, et tuumalöögile ei tohiks vastata? Kas on midagi mõistlikku tuumatasakaalu säilitamises ja kas te ei taha esineda tuumavaba maailma algatusega? Mis saab Vene-Jaapani rahulepingust?

Putin: mis puudutab relvajõude, siis 90. aastatel löödi ohvitseridel ühistranspordis vormimütse peast. Nüüd oleme me oma armee üle uhked. See pole minu saavutus, vaid kogu Vene rahva saavutus.

Putin: üldiselt, kui vaadata milline oli Venemaa nullindate alguses, on need kaks erinevat maad. Siis käis sõda Kaukaasias, aktiivne sõjategevus tanke ja lennukeid kasutades. Julgeoleku küsimus kogu riigis oli terav. Majandus on kardinaalselt muutunud. Venemaal on kõige väiksem välisvõlg, aga kui suur oli 90. aastatel?

Putin: kõige hullemad sündmused minu presidendiks olemise ajal olid terroriaktid Beslanis ja Nord-Ostis. Ma ei suuda seda kunagi unustada. Vaesuse probleemi ei ole õnnestunud lõpuni lahendada.

Putin: minu tegevusele annavad hinnangu uued põlvkonnad.

Küsimus Putini presidendikarjääri kõige eredamate positiivsete ja negatiivsete hetkede kohta ja selle kohta, kellest saab tema järeltulija. Kas Putinit saab juba nimetada ajalooliseks isikuks?

Putin: viimastel aastatel on täheldatud kodanike reaalsete sissetulekute langust. See probleem tuleb lahendada SKT ja tööviljakuse tõusu arvel.

Küsimus: millal suureneb kodanike heaolu?

Putin: meil käib seaduses jutt kodanikest, kes saavad raha välismaalt ja tegelevad sisepoliitikaga. See, kes maksab, tellib ka muusika. Me ei sulge neid, aga kutsume tähistama välismaist finantseerimist. Seaduses on asju, mida tuleb parandada, seda ei tohi laialt tõlgendada.

Putin: mis puudutab välisagentidest meediaväljaannete seaduse parandustesse, siis USA-s kehtivad analoogilised meetmed 1930. aastatest. Neid kasutati Venemaa kodaniku Maria Butina vastu.

Putin: "suveräänse interneti" seaduse näol ei ole tegemist sisemiste piirangutega, vaid võrgu kaitsega väljalülitamise eest väljastpoolt.

Küsimus internetivabaduse kohta. Kas Venemaal on vaba või suveräänne internet?

Putin: tänu kasutusele võetud meetmetele võitluseks joomarluse vastu on Venemaal pikenenud oodatav eluiga. On vaja kodanikele selgitada, mitte ainult keelata ja minna politseimeetodite juurde. Tuleb kutsuda inimesi jooma lahjasid veine.

Putin: sellised meetmed on kasutusel. Riigis toimub alkoholivastane kampaania, aga inimesed ei pane isegi tähele. Puhtas piirituses mõõdetuna tarbitakse Venemaal vähem alkoholi kui Saksamaal.

Ajakirjanik Ufast küsib alkoholismivastase võitluse kohta. Kas peale piirangute on vaja ka muid meetmeid?

Putin: Liibüas on praegu raske kindlaks määrata, kellel on õigus ja kes on süüdi. Kõige õigem on leida selline otsus, mis võimaldab lõpetada sõjategevuse. Konflikti osapooltel tuleb kokku leppida, kes hakkab riiki juhtima.

Putin: konfliktis riikides hoiavad kõik riigid ühtesid või teisi kontakte. Kas te teate, kes viis Liibüa kaose ja hävingu seisundisse?

Putin: ärge uskuge kõike, mida kirjutab lääne meedia. Piisab sellest, mida nad kirjutavad Ankara kohta.

Türgi ajakirjanik küsib Liibüa kohta. Vene võimud räägivad, et toetavad Süüria ja Liibüa seaduslikku valitsust, aga läänes räägitakse, et Venemaa toetab Haftari. Kas see on tõsi?

Putin: sanktsioonidele on erinevaid, aga samasse kohta välja jõudvad hinnangud sanktsioonide tagajärgedele. Neile järgneb töökohtade kadumine. Turule tulevad teised rahvusvaheliste suhete osalised. Loomulikult on miinuseid. Aga on ka plussid. Näiteks arenguhüpe põllumajanduses. Tekkis helikopterite mootorite ehitamise valdkond. Toimus hüpe riigikaitse valdkonnas. Tuleb vabaneda poliitiliselt motiveeritud tegevusest majanduspoliitika suhtes riikide vahel. Venemaa majandus on välisšokiga kohanenud. Rubla on muutunud nafta hinna kõikumisele vastupidavamaks.

Küsimust sanktsioonidest. Kas olukord võib paremuse poole muutuda?

Putin tuletas meelde Bostoni maratoni terrorirünnakut, mille oleks tema arvates saanud ära hoida.

Putin: Berliinis tapetud võitleja võttis ise elu 98 inimeselt, aga Saksamaa keeldus teda välja andmast. Mees tapeti keset Saksamaa pealinna. See tähendab, et võitleja jalutas rahulikult keset Euroopa linna.

Putin: mõlemal on õigus. Venemaa ei esitanud Saksamaale ametlikku taotlust hiljem Berliinis tapetud võitleja väljaandmiseks, pidades seda mõttetuks. Suhtlemine käis eriteenistuste tasemel.

Der Spiegeli ajakirjanik küsib Gruusia kodaniku Zelimhan Hangošvili mõrva kohta Berliinis, milles süüdistatakse Vene riiki või Tšetšeeniat. Sakslaste sõnul ei ole nad saanud selle kohta Moskvast usaldusväärset informatsiooni, Venemaa väidab vastupidist. Kellel on õigus?

Putin: liitriigi moodustamine oleks õige otsus, aga valdavas enamuses ei ole seatud ülesanded realiseeritud. Venelased ja valgevenelased on peaaegu üks rahvas. Aga otsus liitriigi ehitamise kohta on 90% ulatuses täitmata.

Küsimus Valgevenega integreerumise kohta. Milline peaks olema liitriik? Kas teie võite liitriiki juhtida?

Putin: Poola roll, nõukogude vägede roll, need on tähtsad küsimused ja ma tutvustan teid nendega artiklis.

Putin: kui lugeda ajaloolisi dokumente, saab selgeks, kes toetas natse, kes mitte. Stalin ei määrinud end kontaktidega Hitleriga erinevalt teistest riikidest. Ma varsti kirjutan, kuidas kõik toimus enne sõda. Jah, oli Molotovi-Ribbentropi pakt, aga NSVL oli viimane riik, mis hakkas natsidega kokku leppima, sest jäi sel hetkel ainsana nendega üks ühe vastu.

Putin: Euroopa Parlamendi otsus Nõukogude Liidu ja totalitarismi võrdustamise kohta on vastuvõetamatu. See on ülim küünilisus. Tšehhoslovakkia jagati Hitleri, inglaste ja prantslaste vahel. Nõukogude Liit kutsus looma Hitleri-vastast rinnet. Stalin sai aru, et natsidel oli vaja laiendada eluruumi, seetõttu läksid nad itta.

Küsitakse ajaloo moonutamise ja kommunismi natsismiga võrdlemise kohta.

Putin: kõige tähtsam Vene-Hiina suhetes on enneolematu usalduse tase. Tähtis on, et riigid teevad koostööd kõrgtehnoloogia valdkondades ja teistes valdkondades. See on tähtis maailmakorralduse jaoks. Pärast NSVL-i kokkuvarisemist tekkis illusioon, et ühepooluseline maailm on võimalik, aga see on viga.

Hiina ajakirjanik küsib, millised on Moskva ja Pekingi partnerluse tähtsaimad tulemused, mida arvab Putin protektsionismist maailmas ja kuidas teha lõpp ühepooluselisele maailmale.

Putin: Golunovi juhtum on salastatud, aga töölt on kõrvaldatud 5 inimest. Kõik on vallandatud ja nende vastu on algatatud kriminaaljuurdlused.

Putin: puhastused tegime me läbi 1937. aastal. Süsteemi tuleb tänapäevastada. "Omasid ära ei anna" on õiguskaitseorganites ebakorrektne. Aga sisekontroll töötab hästi.

Küsitakse, miks ei ole senimaani teada ajakirjanik Ivan Golunovi ebaseadusliku vahistamise süüdlased. Võib-olla on tulnud aeg puhastada jõuorganid?

Putin: nõukogude põhiseadus oli tugevalt ideologiseeritud ja see oli viga. Tänapäeval saab ideoloogia olla ainult üks - patriotism.

Putin: kõik territoriaalse terviklikkuse küsimused on lahendatud. Ma ei näe mõtet Gorbatšovi tegevusele õiguslikku hinnangu andmisel.

Küsimus Nõukogude Liidu lagunemise kohta. Ajakirjanik Minskist tegi Putinile ettepaneku anda hinnang 1991. aasta sündmuste kohta. Siis oleks lihtsam lahendada territoriaalse terviklikkuse küsimus, sealhulgas Valgevenega.

Putin: nende jaoks, kes ei tule - see on viga. Nad ei austa oma kodanikke, kes sõdisid fašistidega. Jutt käis etnose säilitamisest. Mõni mõtleb, et Leningrad oleks tulnud sakslastele ära anda. Kas te olete lollakad? Teid ju ei oleks siis.

Putin: ma ei kahetse, et Nõukogude Liitu enam ei ole.

Küsimus võidupäeva kohta. Putin tegi SRÜ riikide juhtidele ettepaneku tulla 9. mail Moskvasse. Kas Putin ei kahetse, et seal ei osale kolonnid Ukrainast ja Gruusiast?

Putin: Venemaa on huvitatud suhete parandamisest USA-ga. Me olema valmis pikendama keskmaa ründerelvade kokkulepet kas või homme. Seni on meie ettepanekud vastuseta. Kui kokkuleppe pikendamist ei tule, ei ole maailmas midagi, mis võidurelvastumist takistaks.

Putin: imelik, et USA kehtestab Venemaa-vastaseid sanktsioone, et säilitada transiit läbi Ukraina. Me tahame üldiselt ka ise seda säilitada. Kui USA tahaks Ukrainat aidata, annaks ta raha.

Putin: USA sanktsioonid annavad end tunda riikide vaheliste suhete tasemel Venemaaga. Aga me püüame igal puhul töötada ja kui vaja, vastata peegelpildis.

Putin: Trumpi impeachment on poliitilise võitluse element. Moskva vastu on esitatud paljasõnalised süüdistused, mis pole kinnitust leitud. Nüüd leidsid demokraadid teise ettekäände - Trumpi survestamine Ukraina asjus.

Küsitakse USA Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta. Trumpil on neid keeruline vetostada, eriti impeachmenti taustal. Kas on võimalust parandada sellistel asjaoludel USA ja Venemaa vahelist dialoogi?

Putin: vaadake mis on saanud Groznõist, milline see oli - nagu Stalingrad pärast lahingut. Praegu on olukord kardinaalselt muutunud. Põhimõtteliselt oleks Kadõrovile võinud anda ka töökangelase nimetuse vabariigi taastamise eest. Aga noor veel, ootame.

Putin: Ahmat Kadõrov jõudis ise selle juurde, et suhted üles ehitada. Ta ütles, et Tšetšeenia eksis ja arvas, et araabia riikidega on parem. Aga ta tunnistas, et see oli viga. Kadõrov tunnistas, et Tšetšeenia peab jääma koos Venemaaga. Hukkus terroristide käe läbi Venemaa eest.

Putin: ei maksa puutuda. Paljude inimeste jaoks on see tähtis mälestus. Tuleb lihtsalt edasi minna.

Putin: Lenin ei olnud riigitegelane, vaid revolutsionäär. Ta ei loonud mitte föderatsiooni, vaid konföderatsiooni õigusega rahvuse riigist väljaastumisele. Aga territooriume ei jagatud korrektselt ja see annab tunda siiamaani. Stalin oli sellise korralduse vastu, aga lõpuks leppis sellega. Ukrainale anti nõukogude ajal põlised vene alad kummalise formuleeringuga "proletariaadi osakaalu suurendamiseks". Kohe kui partei pragunes, hakkas lagunema ka maa. See Lenini pärand annab tunda siiamaani.

Küsimus Leninist. Kas ta visatakse mausoleumist välja. Küsitakse ka selle kohta, et režissöör Sokurov kritiseeris Ramzan Kadõrovi Venemaa kangelase staatust.

Putin: me ei kavatse sõlmida mingiks tähtajaks gaasikokkulepet ja siis sellest loobuda. Me tahame Ukraina transiidi alles jätta ja isegi allahindlust anda. Venemaa otsib lahendust gaasi asjus, mis on vastuvõetav kõigile, sealhulgas Ukrainale.

Putin: jõuga ei saa midagi lahendada.

Putin: Donbassi küsimus tuleb lahendada dialoogis inimestega, mitte jõuga. Ma küsisin Porošenkolt, miks on seal lennuvägi. Kiiev ei tunnista, et kasutas lennuväge. Selles olukorras on vaja dialoogi. Kiiev lõikas Donbassi ise ära, võttes selle territooriumi blokaadirõngasse.

Putin: piiride sulgemine peab algama pärast valimiste läbiviimist, mis toimuvad pärast vabariikidele eristaatuse andmist. Mis puudutab välisvägesid, siis selliseid seal ei ole. Minult küsitakse kogu aeg, kust nad on tankid saanud. See on nende tehnika, mitte välismaa oma. Donbassis on Euroopa riikide kodanikke, kes on seal vabatahtlikult.

Putin: mis puudutab Minsk-2 ning DRV ja LRV võimuorganite laialisaatmist, endine president Porošenko nõudis, et dokumendil oleksid ka tunnustamata vabariikide esindajate allkirjad. Aga DRV-s ja LRV-s keelduti seda tegemast. Aga Moskva rääkis neile ikkagi augu pähe. See tähendab, et Kiiev tunnustas DRV-d ja LRV-d. Lisaks sellele toimusid Donbassis demokraatlikud valimised. Kolmandaks, Minski kokkulepetes on kirjas, et vabariigid võivad pretendeerida keelele ja oma õiguskaitseorganitele.

Ukraina ajakirjanik: millal saadetakse laiali DRV ja LRV väed? Kas allkirjastatakse uus gaasilepe Venemaa ja Ukraina vahel?

Putin: millised nõukogude masina täpselt tahab Kiiev Kubani viia?

Putin andis sõna Ukraina ajakirjanikele. Roman Tsõmbaljuk ähvardas Ukraina tankidega Kubanis.

Putin: Donbassi konflikti reguleerimise alus ei ole kaotatud. Aga miks Kiiev ei taha vägede lahkuviimist kogu piiride ulatuses. Kardab seda. Aga igal juhul on töö Normandia formaadis hea.

Putin väljendas hämmastust Ukraina detsentraliseerimise projekti üle. Mis see on, kas see on eristaatuse asemel? Sellised meetmed tuleb kooskõlastada vabariikidega (DRV, LRV).

Putin: ei ole midagi peale Minski kokkulepete. Mind teevad ärevaks Zelenskõi sõnad kokkulepete võimaliku ümbervaatamise kohta. "Minsk-2" võti on eristaatus, mis tuleb sisse kirjutada Ukraina põhiseadusse. Kiievis seda aga teha ei taheta. On vaja otsedialoogi Donbassiga, aga ka seda pole.

Putin: ma ei pea korrektseks kolleege iseloomustada. Ma ei hinda isegi ametist lahkunud poliitikuid. Kõigil on plussid ja miinused.

Küsitakse Ukraina kohta. Millistena näeb Putin Normandia formaadi ja Minski kohtumiste perspektiive, milline on Donbassi saatus? Mida arvab Putin oma Ukraina kolleegist?

Putin: see samm on ebaõiglane. Venelasi karistatakse teist korda ühe ja sama episoodi eest. Sealjuures on valdav enamus sportlastest puhtad, aga karistatakse kõiki. Vene iluuisutajad on maailmas pea ainsad, kes teevad neljakordseid hüppeid. Nad otsustati "välja puhastada". Milles on süüdi väikesed tüdrukud? WADA otsus on olümpiaharta vastane.

Küsitakse Venemaa kõrvaldamise kohta rahvusvahelistelt spordivõistlustelt. Mis edasi saab?

Putin: palgatase meditsiinis on kõrgem kui teistes sotsiaalsfäärides. Need näitajad on keskmised. Peaarstidel on tõesti kõrgemad palgad kui kirurgidel. See probleem on vaja lahendada.

Küsimus meditsiinist. On pikad järjekorrad arstide juurde ja suured erinevused meditsiinitöötajate palkades.

Putin: need, kes arvavad, et me elame möödunud põlvkondade saavutatud võimsustel, eksivad.

Putin: nii võib rääkida igast valdkonnast. Energeetikas on käiku lastud 8 uut energiablokki, hüdroenergia on tehtud oluline hüpe edasi. Meil on maailma kõige rohelisem energeetikastruktuur.

Putin: ka loomakasvatuses on eksport kasvanud. NSVL-i kõik sadamad laadisid ümber 600 miljonit tonni aastas. Venemaal nüüd üle miljardi tonni.

Putin: teine ere näide on põllumajandus. NSVL oli vilja sisseostja, aga nüüd on Venemaa nisu eksportija maailmaturule. Ja müügi poolest on Moskva möödunud USA-st ja Kanadast. Eksport on kasvanud kordades.

Putin: esiteks, 75% tööstusvõimsustest ja töötlevast tööstusest on loodud nullindatel. Tootmise keskmine iga on 12 aastat. Ehitatud on 3 uut lennujaama, 12 uut raudteejaama. 2 korda on suurenenud föderaalmaanteede arv: 39 000-lt 80 000-le.

Putin: Venemaa ei saa nõukogude saavutusi kasutamata jätta. Venemaa võib nõukogude mineviku ja selle saavutuste üle uhkust tunda.

Küsimus majanduse kohta. Putinil palutakse kommenteerida kriitikat, nagu elaks Venemaa nõukogude pärandis.

Putin: prügiveo küsimuses on vaja operaatorite ja ametnike dialoogi inimestega. Protsess peab olema läbipaistev. Tuleb ehitada jäätmete ümbertöötlemise ettevõtted ja selgitada inimestele, mis ettevõtted need on, kas neist tekib mingi kahju loodusele või lähedal elavatele kodanikele. Mõnedes riikides on prügitöötlemistehased keset linna ega sega elanikke.

Putin: vaja on otsedialoogi inimestega. Venemaa toodab 70 miljonit tonni prügi, aga prügi ümbertöötlemise valdkonda ehitatakse üles nullist. Otsest dialoogi kodanikega pole piisavalt. Musti skeemi selles valdkonnas olla ei tohi. Inimesed on rahulolematud tariifide tõusuga, aga eriti külas ei seletata neile, mille eest nad maksavad. Sealjuures ei veeta prügi minema mitte kõikjal.

Prügireform on alanud. Inimesed küsivad, miks tuuakse sinna ebaseaduslikult prügi ja mida teha.

Saalist karjutakse küsimus prügi kohta Leningradi oblastis. Putin annab ajakirjanikule erandkorras sõna.

Putin: Kamtšatka on väga tähtis regioon nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka sõjalisest seisukohast. Ühtseid tariife lennupiletitele muuta ei saa. Aerofloti raames on reserve. Laiendame sooduspiletite programmi Kamtšatkale.

Peskov andis sõna Kamtšatka ajakirjanikele, kes väitsid, et pole 10 aastat sõna saanud. Küsimus puudutab lennuühendust, kalleid lennupileteid, mis pole inimestele kättesaadavad. Küsijad kardavad, et jäävad poolsaarele vangi.

Putin: Temperatuuri tõusu tempod Venemaal 2,5 korda suuremad kui maailmas keskmiselt. Kui hakkab sulama igikelts, on tagajärjed väga tõsised.

Putin: ÜRO andmetel on heidete poolest esikohal USA, siis tuleb Hiina, edasi EL-i riigid, aga Venemaa on 4. kohal. Keegi ei tea kliimamuutuse põhjuseid. Maakera telje väike kaldumine võib tuua kaasa dramaatilised muutused. Arvestada, kuidas tänapäeva inimkond kliimat mõjutab, ei ole võimalik, aga ka tegevuseta olla ei tohi.

Putin: kokkuleppes on kirjas number umbes 30% 1990. aasta heidetest. Kui võtta sada protsenti ja lahutada 30 ning liita metsade siduv võime, jääb umbes 60% heiteid.

Esimene küsimus on kliimamuutuse kohta. Millist kahju võib ilmastikuanomaaliatest olla Venemaale? Küsitakse ka Pariisi kliimakokkuleppe kohta.

Putin tervitas kohale tulnuid.

