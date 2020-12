VIDEO ja BLOGI | Putin andis oma residentsist ebatraditsioonilises vormis suure pressikonverentsi

Esimest korda toimus üritus videokonverentsina. Putin ise vastas ametlike teadete järgi küsimustele oma Moskva oblastis asuvas Novo-Ogarjovo residentsis, vahendab Interfax.

„Te teate, seal on suur saal nõupidamisteks ja pressikonverentsideks, sinna pannakse üles stuudio, ta näeb kõiki osavõtjaid kõigis punktides,” rääkis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ajakirjanikud viibisid aga juba harjumuspäraseks saanud rahvusvahelise kaubanduse keskuses, kus Putini pressikonverentsid on toimunud möödunud aastatel. Venemaa regioonide ajakirjanikud viibisid aga föderaalringkondade pressikeskustes Tulas, Peterburis, Doni-äärses Rostovis, Stavropolis, Nižni Novgorodis, Jekaterinburgis, Novosibirskis ja Vladivostokis.

Mõned Kremli korpuse ajakirjanikud, kes pidevalt Putini tegevust kajastavad, viibisid ka otse Novo-Ogarjovos.

Tänavu lisati pressikonverentsile ka „otseliini” elemente, mis koroonaviiruse tõttu sel aastal ära jäi. See tähendab, et küsimusi said Putinile esitada ka tavakodanikud. Selleks on loodud spetsiaalne mobiilirakendus „Moskva-Putinu”, aga töötas ka telefonikeskus.

Vladimir Putini suur pressikonverents 2020

Putin: peamine toost on alati üks: "Venemaa terviseks!"

Putin: mis puudutab uusaastatooste, siis neid võib olla palju. Peamine on selle juures, et tarbitud jookide kogus oleks mõõdukas.

Putin: see annab meile võimaluse keskendada jõupingutused kõige tähtsamatele küsimustele ja riigi strateegilistele eesmärkidele.

Putin: ja vaadake nüüd. Jah, probleeme on palju. Aga ikkagi ei ole Vene riikluse fundamentaalsed alused, majanduse alused, riigi võimalused võrreldavad sellega, mis oli varem.

Putin: iga aasta toob nii probleeme kui ka suuri saavutusi. Jah, aasta oli keeruline, aga kas Venemaal pole uuemas ajaloos raskusi olnud? 90. ja 2000. aastatel tundus üldse, et mingit valguskiirt ei ole. Iga kolmas elas vaesuse piiril.

Viimane küsimus: milliseid emotsioone on viimastel aastatel rohkem olnud? Milliseid emotsioone soovib Putin venemaalastele? Milline on uusaastatoost?

Islandi ajakirjanik: ei ole tõsi, et Läänes Venemaad ei armastata. Mõned lihtsalt kardavad Putinit.

Putin: see on võimalik ajude, meie inimeste andekuse arvelt.

Putin: mis puudutab võidurelvastumist, siis Venemaa on armee finantseerimise mahult 6. kohal. Aga õnnestub teha seda, mida teistel ei ole.

Putin: kõigi uute relvasüsteemidega töö käib. Kinžal ja Peresvet on juba lahinguvalmis.

Putin: USA töötab välja tuumalööki juhtimissüsteemidele. Aga seni ei ole neil hüperhelikiirusega relvi. Ja kui need tulevad, oleme meie juba valmis.

Putin: USA raketitõrje ei ole Venemaa uute relvade jaoks mingi takistus.

Putin: Venemaal ei jäänud muud üle, kui luua relvad, mille eest USA tuumavihmavari ei kaitse. Muidu oleks Venemaa tuumapotentsiaal praktiliselt nullitud.

Putin: võidurelvastumine juba käib, kõik algas USA väljumisest raketitõrjekokkuleppest.

Küsimus relvastuse kohta.

Putin: see on täiskasvanute vaheline suhtlemine, aga suhted rahvaste vahel on tugevad.

10-aastane poiss küsib, miks Venemaad maailmas ei armastata, ta ei ole ju kellelegi midagi teinud.

Putin: paljud ametnikud, kellele ei ole sanktsioone kehtestatud, tunnevad end solvatuna.

Putin: Kadõrov suhtub piirangutesse filosoofiliselt.

Putin: kas ainult Tšetšeenia puutub sellega kokku? Venemaa elab piirangute tingimustes. Ramzan Kadõrov ei tööta ainult Tšetšeenia, vaid ka Venemaa heaks. Seetõttu talle Läänes piiranguid kehtestataksegi.

Küsimus Tšetšeeniast: Tšetšeeniale esitatakse absurdseid süüdistusi ja kehtestatakse sanktsioone Läänest. Mis on Lääne eesmärk?

Putin: Venemaa on oma ajaloo üle uhke ja teeb kõik, et anda see tunne edasi oma lastele.

Putin: ÜRO peaassamblee hääletas natsismi hukkamõistmise üle. Ainult kaks riiki hääletas vastu: USA ja Ukraina.

Putin: ajaloo ümberkirjutamine toimub hetkelise poliitilise konjunktuuri kasuks ja nende kahjuks, kes seda teevad.

Putin: et mitte lubada ajaloo ümberkirjutamist, peab olema tugev ja eneseküllane. Vaja on tugevat majandust, arendada suhteid maailmaareenil ega tohi unustada eelkäijate kangelastegu Teises maailmasõjas.

Küsimus: mida teha, kui Läänes püütakse Teise maailmasõja sündmusi ümber hinnata? Saksamaal kutsuti hiljuti rääkima Venemaaga jõupositsioonilt.

Putin: Venemaal on sõjaväebaasid välismaal ainult terroriohuga piirkondades, aga USA-l on üle maailma tohutu sõjaväebaaside võrgustik.

Putin: Venemaa on valmis koostööks, aga USA ei taha läbirääkimisi. Selliseid hüperhelikiirusega süsteeme nagu Venemaal ei ole kellelgi.

Putin: NATO riigid hakkavad nüüd Venemaa kohal lendama ja edastama informatsiooni USA-le, aga Moskval sellist informatsiooni ei ole.

Putin: Venemaa on sunnitud vastama uutele ohtudele uute relvaliikidega. Te olete ju mõistusega inimesed? Miks te arvate, et meie oleme lollakad?

Putin: NATO laieneb Venemaa piiride poole, USA lahkub võtmetähtsusega sõjalistest kokkulepetest.

Putin: mina tunnen vastutust Venemaa eest ja teen kõik tema heaks. Jah, teiega võrreldes oleme me täiesti puhtad.

Putin: Krimm läks Venemaa koosseisu referendumi tulemusena erinevalt Kosovost. Venemaal neelati Kosovo eraldumine alla, aga krimlaste vastu kehtestati sanktsioonid.

Putin: Palun andke Venemaale informatsioon Navalnõi kohta ja uurime seda intsidenti koos. Keegi ei anna Moskvale ametlikku ülevaadet juhtunust. Kas see on normaalne?

BBC küsimus: Venemaa süüdistab pidevalt välisjõude, kas 20 aastat valitsenud Putin ei tunne ka endal mingit süüd?

Putin: Venemaa rahuvalvajate arvu suurendamine Karabahhis on võimalik, aga ainult kõigi poolte kokkuleppel.

Putin: loodan, et üksikud relvarahu rikkumised jäävad üksikuteks.

Putin: pärast relvarahuni jõudmist peab järgmine etapp olema rahu regioonis ning majandusliku potentsiaali avamine.

Putin: peamine on lõpetada verevalamine. Ülejäänud küsimused on teisejärgulised.

Putin: pooled peavad peatuma nendel positsioonidel, kus nad olid kolmepoolse lepingu allkirjastamise hetkel.

Putin: reaalne olukord on keerulisem, inimesed ei haaranud relvi niisama.

Putin: Armeenia Karabahhi ei tunnustanud, rahvusvahelise õiguse seisukohalt on need Aserbaidžaani territooriumid.

Putin: Türgi seisukoht on Aserbaidžaani "õige asja" kaitsmine. Ankara nõudis territooriumide tagastamist Bakuule.

Putin: Venemaa on palju aastaid lähtunud sellest, et Aserbaidžaanile tuleb tagastada seitse hõivatud rajooni Mägi-Karabahhi ümber. Lisaks sellele tuleb regioonis fikseerida status quo.

Putin: olukord väljus kontrolli alt. Pinge kogunes palju aastaid. Ei usu, et konflikt puhkes välise sekkumise tõttu. Moskva seisukoht on reguleerimine ilma verevalamiseta.

Küsimus: miks puhkes Karabahhi konflikt just nüüd ja nii teravalt? Mida tegi Türgi ja millised on Moskva huvid? Kas relvarahu rikkumised jätkuvad?

Putin: loodan, et Venemaal ei tule erinevate usundite esindajate solvamist. See võib riigi purustada. Läänes elavad moslemid on tulnud teistest riikidest, aga Venemaa moslemid elavad oma kodumaal.

Putin: Venemaa on paljude usunditega riik, see on tähtis pärand. Kõigi rahvaste hulgas on olnud reetureid ja kangelasi. Venemaal ei ole olnud repressioone usutunnuste alusel. Oli vaimulike tagakiusamine, aga religiooni tunnusteta.

Putin: üheski maailma religioonis ei ole kalduvust agressioonile. Reaktsoon usklike õiguste jalge alla tallamisele ei tohi olla suunatud inimestelt elu võtmisele. Jumal elu andis ja ainult jumal võib selle ära võtta.

Küsimus: kus on piir sõnavabaduse ja usklike solvamise vahel?

Putin: Tähtis on, et ei oleks sekkumist väljastpoolt. Midagi head sellest ei tule. Kõik mis väljastpoolt sisse visatakse, ei tööta mitte olukorra rahustajana, vaid granaadina. See ei aita kunagi. Muudatusteks tuleb kannatlikkust koguda.

Putin: Valgevenes on Lukašenka algatanud muudatused konstitutsioonis. Valgevene rahvas peab eneses selgusele jõudma. Sekkumine väljastpoolt Valgevene asjadesse on käegakatsutav.

Putin: seda ei ole siiamaani juhtunud Euroopa-poolse surve tõttu.

Putin: Venemaa on rahuvalvajate regioonist väljaviimise poolt, aga ainult siis, kui selleks kujunevad tingimused.

Putin: Moldova uue presidendi Maia Sandu üleskutse viia Vene rahuvalvajad Transnistriast välja ei ole midagi uut. Sandu on Rumeenia kodanik.

Putin: näiteks Kõrgõzstanis on kogu aeg virvarr. Seal püütakse arendada elu lääneriikide kõrverjoonlaudade järgi. Aga poliitilist küpsust nagu Läänes seni ei piisa. Sündmused Nõukogude Liidu järgses ruumis on oma tee otsimise tagajärjed.

Küsimus: kas SRÜ elab üle keskeakriisi? Kas pole hirmu, et Venemaa võib kaotada liitlasi?

Putin: ka valitseva partei liikmed on kuritegudega vahele jäänud ja saanud teenitud karistuse. Teistele parteidele ei saa erandeid teha.

Putin: aga kuidas nende süüdistustega käituda? Tuleb lasta uurijatel töötada ja anda asi kohtusse. See ei ole poliitiline tagakiusamine, vaid kriminaaljuurdlus.

Putin: mõistan inimesi, kes on pettunud.

Putin: süüdistused Furgali vastu on aga rasked.

Putin: mul olid Furgaliga soojad suhted, mingeid probleeme ei olnud. Minu arvates töötas ta usinalt ja üldiselt püüdis.

Küsimus Habarovski krai kuberneri Sergei Furgali kohta, kelle vahistamine kutsus esile massimeeleavaldused. Kas on tõendeid süüdistuste tõsiduse kohta, kas Putin kuuleb inimeste rahulolematust?

Videot ennast ei ole Putin näinud.

Putin: igal juhul on see õppetund. On teatud üldised reeglid, parem on neist kinni pidada.

Putin: muidugi ei peaks. Eraellu trügimine ei ole väärikas.

Putin: tuleb hinnata tehtud kahju suurust. Kui inimene kogus ja edastas teadlikult informatsiooni, räägib see tema sisemaailmast. Ühiskondliku ohu tase määrab kohus.

Küsimus Venemaa koondise jalgpalluri Artjom Dzjuba masturbeerimisvideo avalikkusse lekkimise kohta. Kas see peaks mõjutama professionaalset tegevust?

Putin: reetmine on kõige suurem patt.

Putin: Safronovi asi ei ole seotud tema ajakirjaniku tegevusega. Jutt käib tööst Roskosmoses.

Putin: mul on univarsaalne reegel: kui miski tuleb riigile kasuks, on see tegemist väärt, kui ei, siis ei. Ma ei ole veel otsustanud, kas lähen valimistele.

Teine küsimus riigireetmises süüdistatava Ivan Safronovi kohta.

Küsimus: kas Putin on pärast 2024. aastat valmis uuesti presidendiks kandideerima?

Putin: loodan, et USA uus administratsioon suhtub austusega Euroopa Liidu huvidesse ega survesta Euroopa partnereid Nord Stream 2 pärast.

Putin: Nord Stream 2 on peaaegu lõpule viidud. Ma arvan, et me lõpetame selle töö.

Putin: Nord Stream 2 on Euroopale ja Saksamaale kasulik ja isegi vastab nende huvidele.

Putin: Türgi juht Erdogan ei jaga alati Venemaa huve, aga ta käitub alati mehena ja peab sõna. Selles on teatud ettearvatavust.

Putin: Moskval on palju ühiseid huve Pekingiga. See aitab kaasa sellele, et Xi Jinpingiga kujunevad väga head ja usalduslikud suhted.

Putin: töötan kõigi liidritega Venemaa rahvuslike huvide saavutamiseks. Muu on kontraproduktiivne.

Putin: maailma liidrid on kõrgeklassilise ettevalmistusega inimesed. Neid ei saa mugavateks ega keerulisteks inimesteks nimetada.

Küsimus välispoliitika kohta: kes on viimase nelja aasta jooksul kõige keerulisem ja kõige mugavam läbirääkimiste partner olnud? Kas Nord Stream 2 ehitatakse valmis?

Putin: tänaseks on Venemaal üks efektiivsematest armeedest maailmas.

Putin: parandused territooriumi puutumatuse kohta. Kas oleks saanud seda 1993. aastal tagada? Ei.

Putin: kuidas oleks saanud 1993. aastal kirjutada konstitutsiooni riigi kohustuse pensione indekseerida? Pool aastat ei makstud.

Putin: konstitutsioon mängis stabiliseerivat rolli, aitas taastada rahu, luua aluse arenguks. Aga nüüd on teine olukord.

Putin: 1993. aasta konstitutsioon võeti vastu lahingutingimustes, tankid tulistasid parlamenti.

Putin: varem oli paljusid asju võimatu teha.

Küsimus: miks muudeti konstitutsiooni just sel aastal?

Putin: Venemaa mõistab Donbassi olukorra kogu keerukust ja jätkab toetamist. Donbassi konflikt reguleeritakse varem või hiljem, aga jääb küsimus millal. See sõltub Kiievi poliitikast.

Putin: aga midagi ei ole blokeeringust vabastatud majandus- ja sotsiaalsfääris, midagi sisulist ei ole tehtud poliitiliseks reguleerimiseks.

Putin: kohtumisel Normandia formaadis Pariisis jõudsime mitme kokkuleppeni, aga Ukraina ei täida nende tingimusi. Lisaks sellele räägib Kiiev üha sagedamini Minski kokkulepetest taganemisest.

Putin: kui tuleb võimule uus president, nagu oli Zelenskõiga, toetub ta alguses enamuse arvamusele, aga hiljem hakkab vaatama natsionalistlike jõudude poole. See räägib poliitilise mehisuse puudumisest.

Putin: olulisel määral sõltub see Kiievist. Ma ei ütle praegu Ukrainast. Ukraina võimudest.

Küsimus Rostovist: millised on Venemaa ja Ukraina vaheliste suhete perspektiivid?

Putin: kellelgi ei ole vajadust Navalnõid taga kiusata. Naine pöördus minu poole, andsin talle kohe korralduse välja lasta. Eile kandis Peskov mulle ette viimastest väljamõeldistest mürgitamise kohta. Publikatsioonid Navalnõi mürgitamise kohta ei ole uuring, vaid Ameerika eriteenistuste materjalide legaliseerimine. Aga kui nii, siis nii, ma kinnitan teile, et sellel Berliini kliiniku patsiendil on antud juhul USA eriteenistuste toetus. Navalnõi mürgitamise lugude eesmärk on Venemaa esimeste isikute ründamine. Kutsun üles juhinduma mitte isiklikest ambitsioonidest, vaid venemaalaste huvidest. Inimeste tunnustuse poole ei tohi püüelda mitte trikkide, vaid konkreetsete asjadega.

Putin: peamine selles tekstis: alguses "tundmatu anonüüm" jälitab arusaamatuid sihtmärke, aga hiljem tulevad nähtavale selle anonüümi kõrvad. Tekstis kinnitatakse, et Vene häkkerid sekkusid 2016. aasta valimistesse. See osutab tellijale ja ka sellele, et viimaste Venemaa-vastaste publikatsioonide eesmärk oli kättemaks. Neil, kes selliseid publikatsioone tellivad, ei tuleks juhinduda mitte kättemaksuks, vaid arendada suhteid teiste riikidega.

Putin: viimast uuringut lehitsesin, aga lugema ei hakanud. Märkasin seal palju ebatäpsusi.

Putin: paljud "uuringud" on lihtsalt kõmulood. Teen riigi heaks kõik ja mind ei pane muretsema, kuidas ma välja paistan.

Küsimus kirjutiste kohta meedias Putini sugulastest ja kes mürgitas Navalnõi?

Putin: Moskva lähtub sellest, et USA valitud president mõistab, mis toimub. Loodan, et Joe Biden lahendab probleemid suhetes Venemaaga. Trump ei vaja tööhõivet Venemaal, sest USA-s toetavad teda paljud. Ma ei usu, et Trump poliitikast lahkuks.

Putin: Venemaa ei ole USA valimistesse sekkunud. Lisaks sellele on kõik need väljamõeldised, mis on mõeldud Vene-USA suhete rikkumiseks.

Putin: küsimus häkkerite kohta on provokatsioon.

Putin: aitäh Šnurovile, et ta ei hakanud otse pressikonverentsil ropendama.

Putin: Nõukogude kinoklassika: kui patarei kukub jala peale, tuleb öelda "redis".

Küsimus tuntud muusikult Sergei Šnurovilt: miks Vene häkkerid ei suutnud Donald Trumpi valimisvõidule aidata? Millisele ametile võib Trump Venemaal loota? Kuidas lihtne inimene võiks kirjeldada elu Venemaal ilma mittenormatiivse sõnavarata?

Putin: olukord on keeruline. Pandeemia on seotud terve rea probleemidega ja need ei ole tühjad sõnad. Venemaa ei puutu aga raskete aegadega kokku esimest korda. 2000. aastal elas märkimisväärne osa venemaalastest vaesuse piiril. Praegu elab vaesuse piiril 13,5%. Võimud teevad tööd, et nende osakaal ei ületaks 6,5%. Eesmärk on ambitsioonikas, aga reaalne.

Küsimus: vaesus kasvab ja hinnad tõusevad. Kas valitsusel on tegevusplaan?

Putin: ma ei vastanud valimistesse sekkumise kohta. On väga tähtis, et venemaalased ise saaksid aru, et jutt käib sellisest ohust. See võimaldab sellele efektiivsemalt vastu seista. Venemaa on valmis koostööks ja rahvusvahelisteks vaatlejateks. Mõnedes USA osariikides ei ole sellist võimalust põhimõtteliselt. Peamine, et venemaalased oleksid veendunud valimiste avatuses.

Putin: mis puudutab eriteenistusi, siis pressikonverents ei ole see koht, kus selliseid asju arutada.

Putin: aidata tuleb neid inimesi, kes on raskes olukorras. Eeskätt tuleb kõrvaldada kõik turutakistused ja sanktsioonid, mitte otsida süüdlasi.

Putin: koroonaviiruse päritolu kohta on palju kuulujutte. Ma ei tahaks praegu kogu maa ja maailma ees sellest rääkida, seda enam, et me ei näe mingeid kinnitusi süüdistustele kelle iganes aadressil. Otsida ei tule mitte süüdlasi, vaid tuleb ühineda võitluseks probleemiga.

Küsimus koroonaviiruse päritolu kohta: kas sellega tegeleb luure?

Putin: mõnedes regioonides ei jätku ravimeid nii statsionaarides kui ka apteekides. Ja tasuta ravimeid ei anta, aga need ei ole enam need probleemid, millega me puutusime kokku alguses, need on logistika, liiga hiliste ostmise, tarnete probleemid, aga üldiselt on tööstus regeerinud.

Küsimus arstilt: venemaalased kaebavad testimise üle, kiirabi oodatakse nädal aega, puudu on ravimeid. Mõnedele arstidele ei maksta koroonapatsientidega töötamise eest lisatasu.

Putin: võimude ülesanne on viia vaktsineerimine läbi Venemaa sees. Vaktsiini tootmiseks on vaja uusi tehaseid ja suurendada võimsusi. Järgmisel aastal tuleb miljoneid doose vaktsiini. Miski ei sega kodumaise vaktsiini tootmist teistes riikides. See ei sega vaktsineerimist Venemaal.

Putin: üldine vaktsineerimine on vajalik. See aitab ära hoida, tekitada üleriiklik immuunsus. Kodumaine vaktsiin on ohutu ja efektiivne. Põhjuseid vaktsineerimisest keelduda ei ole.

Putin: vaktsiinid on mõeldud teatud vanuses kodanikele. Sellisteni nagu mina ei ole vaktsiinid veel jõudnud. Kindlasti lasen end vaktsineerida, kui see on võimalik.

Küsimus Novosibirskist: kas Putinit on vaktsineeritud? Kas vaktsiini jätkub Venemaal kõigile, kui Moskva aitab teisi riike?

Putin: traditsioonilisi parteisid tuleb ka tunnustada: parlamendis kõlavad erinevad seisukohad ja diskussioonid, aga kõik parteid esinevad patriootilistelt seisukohtadelt.

Putin: seda, kas Venemaale jäävad alles vanad raskekaallastest parteid, otsustavad valijad. Valijad ise otsustavad, keda uutest parteidest toetada. Kampaanias võib ilma allkirjade kogumiseta osaleda kuni 16 parteid.

Putin: erinevused on selles, et on vastu võetud konstitutsiooniparandused. Parlament sai rohkem volitusi, sealhulgas valitsuse moodustamine. See suurendab märgatavalt parlamendiliikmete tähtsust.

Küsimus: millega paistab silma järgmine valimiskampaania, kas süsteemsel opositsioonil ei ole aeg loovutada koht uutele parteidele? Kuidas on asi välise sekkumisega?

Putin: lihtsaim viis koroonaviiruse pandeemiast väljumiseks on sanitaar-epidemioloogilise teenistuse tänapäevastamine.

Putin: AstraZeneca on valmis Venemaaga koostööd tegema töös Oxfordi vaktsiiniga. Olen veendunud koostöö heas tulemuses.

Putin: Venemaa oli esimene riik maailmas, mis hakkas vaktsiini tootma. Vene vaktsiin Sputnik V on näidanud suurt efektiivsust. Ühtki tõsist kahjulikku mõju ei ole ilmnenud.

Putin: Venemaa on testimise poolest maailmas esikolmikus.

Putin: vajalike ravimite kogust on suurendatud kaks korda. Mõnedes regioonides ravimeid endiselt ei jätku, aga üldiselt tööstus reageeris.

Putin: maskide tootmine kasvas 20 korda, mida juhtub harva.

Putin: Venemaa suutis osa meditsiiniasutusi koroonaviirusega tegelemisele ümber profileerida. Hakati kiiresti maske ja kaitseriietust tootma.

Putin: lühikese ajaga tekitati 277 000 voodikohta, ehitati kümneid meditsiinikeskusi. See räägib võimest probleemile kiiresti reageerida.

Putin: Venemaal õnnestus võita aega koroonapuhangute ajal Hiinas.

Putin: Vene süsteem on osutunud efektiivsemaks kui teised.

Putin: ükski tervishoiusüsteem maailmas ei olnud pandeemiaks valmis.

Riiklik ringhääling VGTRK: millises seisus on Venemaa tervishoid, kas see saab hakkama?

Putin: venemaalased näitasid taas, mis on rahva identiteedi alus: inimeste ühinemine ohu korral. Vaatamata koroonaviirusele tähistas Venemaa vääriliselt võidu 75. aastapäeva.

Putin: mis on kindlasti positiivne: 70% eelarvest ei tule nafta- ja gaasitoodetest. Venemaa hakkab nafta ja gaasi ikkest vabanema.

Putin: Venemaa riigivõlg on minimaalne, 70 miljardit dollarit, vähenes 10 miljardi võrra.

Putin: tööpuudus kasvas 6,3%-ni.

Putin: reaalpalk kasvab aasta lõpuks 1,5%. Reaalsed sissetulekud kahanevad aga 3%.

Putin: pangasektor on rahuldavas seisus. Olukord on stabiilne.

Putin: tööstustoodang langes 3%, peamiselt naftatootmise arvel. Töötlev tööstus novembriks aga kasvas.

Putin: SKT langes 3,6%. Vähem kui pea kõigis Euroopa juhtivates riikides ja USA-s.

Putin: aasta on seotud probleemiga, mis on kõigil teada - koroonaviirusega. See on mõjutanud elu kõiki külgi. See tähendab lockdaowne, veoste vähenemist, töökohtade vähenemist ja sissetulekute kahanemist. Venemaa on aga nendele probleemidele väärikalt vastu astunud.

Magadani obalstist küsitakse, kas aasta oli hea või halb.

Peskov andis sõna Vladivostokile.

Putini sõnul ei ole midagi hinnalisemat kui isiklik suhtlemine kodanikega.

Putini sõnul ei lasknud pandeemia sel aastal otseliini korraldada, mistõttu on pressikonverentsil mõlemate formaatide elemente.

