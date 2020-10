VIDEO | Itaalias puhkesid uute koroonapiirangute vastu vägivaldsed meeleavaldused

Kokkupõrgetest teatati mitmest suurlinnast. Torinos loobiti politseinikke Molotovi kokteilidega. Milanos kasutati meeleavaldajate laialiajamiseks pisargaasi ja vägivalda oli ka Napolis, vahendab BBC News.

Meeleavaldused algasid varsti pärast seda, kui valitsuse korraldus restoranide, baaride spordisaalide ja kinode sulgemiseks eile kohaliku aja järgi kell 18 kehtima hakkas.

Mitu regiooni on kehtestanud ka öised liikumiskeelud, sealhulgas Lombardia, mille keskus on Milano, ja Piemonte, mille keskus on Torino.

Meeleavaldused leidsid aset veel umbes tosinas linnas, sealhulgas Roomas, Genovas, Palermos ja Triestes.

Kui kevadist karantiini kannatati rahumeelselt, siis uute meetmete kehtestamine võeti vastu kohese vastupanuga.

Väikeettevõtjad ütlevad, et pole veel esimesest karantiinist üle saanud ja uued piirangud ajavad nad pankrotti.

Mitmed luksuspoed Torino kesklinnas, sealhulgas Gucci butiik, langesid pärast uute reeglite kehtima hakkamist tänavatele valgunud rahvahulga rüüstamise ohvriks.

Meeleavaldajad kasutasid ilutulestikuvahendeid ja märulivarustuses politsei vastas pisargaasiga.

Milanos karjus rahvahulk „Vabadus, vabadus, vabadus!” ja kesklinnas toimusid kokkupõrked politseiga.

Restoranid, baarid ja kohvikud peavad nüüd Itaalias lõpetama lauas teenindamise kell 18 ja edasi võib kuni keskööni toitu kaasa müüa. Kontaktsed spordialad on keelatud, aga poed ja enamik muid ärisid jäävad avatuks.

Kuni 24. novembrini kehtivate reeglite järgi tuleb 75% õppetööst keskkoolides ja ülikoolides läbi viia interneti teel.

Regioonide valitsused taotlesid kogu õppetöö kaugmeetodil läbiviimist, aga sellele oli vastu haridusminister Lucia Azzolina.

Valitsus on kutsunud inimesi ka mitte reisima väljapoole kodulinna, kui see ei ole hädavajalik, ning vältima võimaluse korral ühistransporti.

Mujal Euroopas:

Belgia pealinnas Brüsselis suleti spordisaalid ja ujulad. Poed peavad sulguma kell 20. Maskid on avalikes kohtades kohustuslikud. Need reeglid jäävad kehtima kuni 19. novembrini.

Belgias Liège’is on arstidel palutud tööle jääda isegi siis, kui nad on koroonaviirusega nakatunud. Belgia meditsiiniametiühingute esindaja ütles BBC-le, et ei ole muud valikut, kui tahetakse vältida tervishoiusüsteemi kokkuvarisemist mõne päeva jooksul.