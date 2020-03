VIDEO | Itaalias on koroonaviiruse karantiin esile kutsunud vanglarahutusi, milles on surnud kuus kinnipeetut

Itaalia vanglaadministratsiooni juht Francesco Basentini ütles teleintervjuus, et kolm kinnipeetut suri kongis Modena linnas ja veel kolm suri, kui neid sealt minema viidi, vahendab Reuters.

„Kogu riigis on olnud sari mässe,” ütles Basentini. Itaalia televisioon näitas politsei- ja tuletõrjeautosid vangla juures ja taevasse tõusnud musta suitsu.

Justiitsministeerium teatas, et mitmes vanglas on süüdatud tulekahjusid, mis on tekitanud tõsist kahju.

Vangivalvurite ametiühing Sappe teatas, et Pavia linnas võeti kaks valvurit pantvangi. Politseireidiga õnnestus nad vabastada.

Itaalia valitsus kehtestas eilse erimäärusega piirangud otsekontaktidele kinnipeetute ja nende perekonnaliikmete vahel. Ühendust lubatakse võtta telefoni teel või muude kaugsuhtlemisevahendite abil. Piirang kehtib 22. märtsini.

Modena ja Pavia asuvad punases tsoonis, mille valitsus on moodustanud koroonaviiruse leviku piiramiseks.

Justiitsministeeriumi allikate sõnul põhjustas kaks surma Modenas vangla laatsaretist leitud ravimite üledoos. Kolmas vang leiti näost sinisena ja surma põhjus ei ole veel teada.

