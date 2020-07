VIDEO | Itaalia politsei tabas enam kui miljardi euro väärtuses Islamiriigi toodetud narkotablette

Politseinikud jälitasid kolme kahtlast konteinerit Salerno sadamasse Itaalia lõunaosas ja leidsid tööstuslikult kasutatavatest pabersilindritest 84 miljonit tabletti turuväärtusega miljard eurot, teatas Itaalia finantspolitsei (Guardia di Finanza) täna, vahendab CNN.

Uurijate sõnul on tegemist suurima narkoveosega maailmas. Tablettidel on „Captagoni” logo, mis politsei teatel eristab „džihaadinarkootikumi”.

„On teada, et ISIS/Daesh finantseerib oma terroristlikku tegevust suures osas sünteetiliste narkootikumidega kaubitsemisega, mis on toodetud Süürias, millest on saanud viimastel aastatel maailma juhtiv amfetamiinide tootja,” teatas politsei. „DEA (USA narkootiliste ainete vastase võitluse administratsioon – toim) andmetel kasutab ISIS neid narkootikume laialdaselt kõigil territooriumidel, mille üle tal on mõju, ja kontrollib nende müüki.”

Politsei teatel suudab Islamiriik kergesti toota suuri koguseid sünteetilisi narkootikume, et müüa neid ülemaailmsel turul, ja saab selle eest tohutuid summasid raha.

Politsei usub, et tabatud narkootikumid olid mõeldud jaotamiseks Euroopas erinevate organiseeritud kuritegevuse rühmituste poolt.

„On hüpotees, et karantiini ajal ülemaailmse epidemioloogilise eriolukorra tõttu on sünteetiliste narkootikumide tootmine ja jaotamine Euroopas praktiliselt peatunud ning seetõttu on erinevate organiseeritud kuritegelike rühmituste paljud kaubitsejad pöördunud Süüria poole, kus see ei näi olevat aeglustunud,” teatas politsei.

Captagon oli algselt sünteetilist stimulanti fenetülliini sisaldanud ravim. Enam seda ei toodeta ega kasutata, aga Captagoni nime kandvaid narkootikume tabatakse Euroopa Narkootikumide ja Narkosõltuvuse Jälgimiskeskuse (EMCDDA) teatel Lähis-Idas pidevalt.

Lähis-Idas on see tavaline stimulant ja seda kasutatakse ka mõnedes Euroopa Liiduga piirnevates riikides, teatas EMCDDA.

„Lisaks sellele on mõned hiljutised teated meedias seostanud selle narkootikumi terroriaktide toimepanijatega Euroopas või terrorirühmitustega, mis baseeruvad Lähis-Ida konflikipiirkondades,” lisas EMCDDA.