VIDEO | Itaalia arstid näitavad kogu maailmale, mida koroonaplahvatus endast kujutab

„Ei, see pole midagi sellist. See on rohkem kopsupõletik kui gripp. Sest enamikul inimestel tekib kopsupõletik, ja nagu ma enne ütlesin, see on väga raskekujuline kopsupõletik. See on väga suur löök ükskõik millisele ravisüsteemile. Iga päev tuleb meie osakonda sisse 50-60 patsienti kopsupõletikuga ja enamus neist on nii ägedad, et vajavad suurt kogust hapnikku. Ja seetõttu tuleb kõik ümber organiseerida,” kirjeldas Cosentini.

Itaalia arstid kutsuvad teisi riike üles tegutsema kohe või võtma vastu nende saatus.

Anestesioloog Lorenzo Grazioli tunnistas, et ei ole kunagi tundnud sellist pinget nagu praegu. "Ma olen harjunud pingeliste hetkede ja olukordadega ning kriitiliste patsientidega, kelle juures on võimalik midagi muuta. Aga kui te olete sellises punktis, saate aru, et seda pole piisavalt. Meid on siin sada anestesioloogi ja me anname endast parema, aga ehk ei ole seda piisavalt," tõdes Grazioli.

Tervishoiuasutused hoiatavad, et koroonaviirusega on kogu maailmas see probleem, et kui nakatumiste hulk kasvab, toimub ühel hetkel plahvatus. Kõik ressursid, testid ja varud ammenduvad hetkega. Kõikides haiglates korraga.

Itaalia tuvastab endiselt hulgaliselt nakatunuid: tuhandeid ja tuhandeid iga päev. Viimase seisuga on 4000 inimest haigusest paranenud, sama palju on aga ka surnud, mis näib viitavat, et kui patsient sattub haiglasse, siis on tõenäosus 50/50, kas ta jääb elama või sureb. Olukord, mida keegi ei osanud oodata.