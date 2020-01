VIDEO | Iraani lennundusametnik: allakukkunud Ukraina lennuk püüdis lennuväljale naasta

Esialgne uurimine on näidanud, et lennukil tekkis probleem, kui see lahkus lennujaamatsoonist, ja lennuk põles, vahendab BBC News.

„Lennuk, mis algselt suundus läände, et lahkuda lennuväljatsoonist, pöördus pärast probleemi paremale ja suundus allakukkumise hetkel tagasi lennuväljale,” ütles Iraani tsiviillennundusorganisatsiooni juht Ali Abedzadeh.

Abedzadeh lisas, et tunnistajad nägid lennukit enne allakukkumist põlemas. Piloodid ei saatnud enne lennuvälja poole tagasi pöördumist mingit hädakutsungit.

Abedzadeh’ sõnul saadeti esialgsed järeldused Ukrainale ja USA-le, kus baseerub lennuki tootja Boeing. Teated said ka Kanada ja Rootsi, kelle kodanikud lennukis hukkusid.